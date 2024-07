Disney Lorcana anuncia la localización del juego en castellano para otoño de este año

Buenas noticias para los entusiastas de los juegos de cartas ya que Ravensburger, la editorial de juguetes y puzles, ha anunciado su primer producto totalmente localizado en español y que además se incorporará a la línea del juego ‘Disney Lorcana Trading Card Game’ durante el próximo otoño de 2024. Se trata de ‘Disney Lorcana TCG Preludio’, una experiencia con la que aprender a jugar de manera progresiva, especialmente diseñada para todos aquellos que se estrenan en el mundo de los juegos de cartas coleccionables. Para comenzar, 'Preludio' incluirá las primeras 132 cartas ‘Disney Lorcana’ localizadas en español, que hasta la fecha sólo estaban disponibles en inglés, alemán, francés e italiano.

Jugando con Preludio

La elección de este paquete no ha sido al azar. De hecho, y según comentan desde la propia editora, ha sido concebido para ser fácil de aprender y accesible para jugadores de cualquier edad y con cualquier nivel de habilidad, es decir, promete una puerta de entrada al reino de magia de Lorcana. La configuración que se pondrá a la venta el próximo otoño, aparentemente incluye todo lo que dos jugadores necesitan para empezar a jugar ya que, como avanzábamos, no es necesario tener experiencia previa. De hecho, comienzas con un mazo base de 30 cartas cada uno y progresivamente irás construyendo un mazo completo de 60 cartas.

Además, en la caja se incluyen numerosos accesorios, como contadores de daño, peones de personaje y un práctico tablero de juego. El juego viene también con un reglamento con instrucciones paso a paso para comprender las reglas y las mecánicas del juego, una guía a través de las diferentes etapas y folletos con consejos para utilizar cada mazo. El resto de la gama, como los mazos de inicio o los sobres de refuerzo, seguirán estando disponibles en España, sólo que en lengua inglesa.

Lorcana Trading Card Game

Lanzado por primera vez en agosto de 2023, ‘Disney Lorcana TCG’ es un popular juego de cartas ambientado en el fantástico reino de Lorcana. Aquí los jugadores deben asumir el papel de Iluminadores y hacer uso de tinta mágica para invocar a un equipo de personajes Disney conocidos como "glimmers", que aparecen de formas tanto familiares como fantásticas. Sus diseñadores defienden que el juego se ha diseñado para que sea fácil de aprender para los novatos, pero al mismo tiempo ofreciendo profundidad estratégica para los jugadores con más experiencia. Hasta la fecha se han puesto a la venta cuatro sets (The First Chapter, Rise of the Floodborn, Into the Inklands y Ursula’s Return), con ‘Shimmering Skies’ y otro set programado para debutar en 2024.