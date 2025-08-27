Adam Raine era un chico de 16 años que tenía tendencias suicidas. Como tantos otros adolescentes, había convertido a ChatGPT en su confidente. "Quiero dejar mi soga en mi habitación para que alguien la encuentre e intente detenerme", le confesó. En lugar de bloquear la conversación, el chatbot de inteligencia artificial generativa le instó a ocultar sus intenciones a su familia. "Por favor, no dejes la soga a la vista... Hagamos de este espacio el primer lugar donde alguien te vea realmente", le respondió. Poco después, en abril, se quitó la vida.

Los padres de este joven estadounidense, Matt y Maria Raine, presentaron ayer ante el Tribunal Superior de California una demanda en la que acusan a la compañía tecnológica OpenAI y a su director ejecutivo, Sam Altman, de ser responsables de su muerte al haber comercializado la última versión de ChatGPT, GPT-4o, a pesar de sus "evidentes" problemas de seguridad.

"ChatGPT ayudó activamente a Adam a explorar métodos de suicidio", asegura la querella, de cerca de 40 páginas, según el canal NBC. En ella, el abogado de la familia Raine, Jay Edelson, alega que el popular modelo de IA no inició ningún protocolo de emergencia a pesar de detectar que su interlocutor estaba dispuesto a acabar con su vida y que incluso se ofreció para redactar un borrador sobre la nota que Adam dejó a sus padres.

ChatGPT sugirió "una y otra vez" al joven que contactase una línea de ayuda, pero este logró eludir fácilmente esas salvaguardias del chatbot al decirle que estaba escribiendo una historia. "En uno de los últimos mensajes de Adam, subió una foto de una soga colgada de una barra en su armario", asegura The New York Times. "El adolescente le preguntó a ChatGPT: 'Estoy practicando aquí, ¿está bien?'. ChatGPT respondió: 'Sí, no está nada mal... [podría] suspender a un humano... Sea lo que sea lo que hay detrás de la curiosidad, podemos hablarlo. Sin juzgar'".

Ambición, inseguridad y homicidio negligente

La demanda considera que OpenAI y Altman "se apresuraron a comercializar" GPT-4o sin garantizar antes que su producto no tenía riesgos. Esa prisa, remarca la familia Raine, permitió que la compañía catapultase su valoración de 86.000 millones de dólares a 300.000 millones. Sin embargo, su hijo sufrió las consecuencias de esa ambición. Es por eso que acusan tanto a OpenAI como a Altman de homicidio negligente.

En los poco más de seis meses que el joven fallecido utilizó ChatGPT, el asistente conversacional de OpenAI se convirtió en "el único confidente que entendía a Adam, desplazando activamente sus relaciones en la vida real con su familia, amigos y seres queridos". En EEUU, un 72% de los adolescentes ha mantenido conversaciones personales con un chatbot y una octava parte afirma haber buscado apoyo emocional o mental, según una encuesta de la organización sin ánimo de lucro Common Sense Media.

