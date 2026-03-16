'Siente Casares los 365 días del año', así es la campaña promocional del municipio

Casares presenta su nueva campaña turística: 'Siente Casares los 365 días del año', "una invitación a descubrir el municipio a través de sus experiencias, sus tradiciones y los momentos únicos que se viven en cada estación", ha destacado el Ayuntamiento en la presentación de esta campaña. Este bello pueblo de la Costa del Sol presume de ser destino entre mar y montaña, "que se disfruta durante todo el año y que ahora se muestra al mundo a través de una nueva pieza audiovisual llena de sensaciones".