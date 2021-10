Comprar una vivienda supone un importante desembolso económico, quizá el más grande en la vida de cualquier persona. El alto precio que ha alcanzado la vivienda, sobre todo, en el centro de las ciudades de primera línea, obliga a los bolsillos más modestos a buscar alternativas. Es por ello que transformar un local en vivienda se ha convertido en una alternativa muy pujante, dado que supone un ahorro a la hora de acceder a la propiedad de un inmueble. Sin embargo, antes de lanzarse, hay que tener en cuenta que se trata de un mercado con sus particularidades.

Debemos ser conscientes de que cualquier paso que demos debe contar con el beneplácito de la administración correspondiente. Los locales no están a la misma altura que la vivienda en lo que respecta a condiciones de habitabilidad, así que será necesario hacer obras bajo una licencia previamente concedida. Si lo hacemos por nuestra cuenta saltándonos la ley no podremos empadronarnos en este inmueble, por ejemplo. Además, al no disponer de cédula de habitabilidad o licencia de primera ocupación, será complicado ponerlo en alquiler o dar de alta los suministros.

Antes de nada, incluso de comprar un local, hay que asegurarse de que es apto para convertirse en vivienda. Para ello, necesitamos que un arquitecto realice un estudio de viabilidad tomando como base el Código Técnico de la Edificación y la normativa urbanística vigente. Este espacio deberá cumplir requisitos relacionados con la accesibilidad, la salubridad, disponer de una superficie mínima, condiciones de iluminación y ventilación, etc. Igualmente, debemos establecer contacto con la comunidad de vecinos para tener su aprobación y asegurarnos de que no existen obstáculos a esta transformación.

Posteriormente, se redactará el proyecto técnico y se solicitará una licencia de cambio de uso en el ayuntamiento donde se ubique el local con el fin de comenzar las obras, previo pago de las tasas municipales que correspondan. Tras las obras, se tramita la cédula de habitabilidad o licencia de primera ocupación. Es importante que se acuda a un notario para que certifique mediante escritura que ese local ahora es una vivienda, y de ese modo conste oficialmente tanto en el Registro de la Propiedad como en el Catastro.

Uno de los aspectos más importantes antes de dar el paso es hacer números y comprobar que, efectivamente, salimos ganando con la operación. El coste total de la obra dependerá de la superficie del inmueble y de las reformas que sean necesarias para acondicionar el espacio, por lo que es difícil dar una cifra aproximada, aunque podríamos hablar de entre 400 y 800 euros por metro cuadrado. A esto hay que sumarle la elaboración del proyecto por parte del arquitecto, que oscilaría entre los 1.000 y 2.000 euros. En cuanto a la gestión de las licencias, el precio rondaría los 1.000 euros. Asimismo, hay que añadir todos los trámites administrativos, desde los honorarios del notario a los procedimientos en el registro y el Catastro, que también se moverían en torno a los 1.000 euros.

