Si ya tienes puestos los cinco sentidos en las vacaciones de verano y tan solo piensas en disfrutar en la playa, si te has jubilado recientemente y quieres mudarte a la costa o simplemente has decidido vivir cerca del mar, has de saber que es el momento perfecto para comprar un piso en venta en Torremolinos. Por menos de 200.000 euros puedes convertirte en propietario de un inmueble que te convertirá en todo un privilegiado.

PISOS EN VENTA EN TORREMOLINOS Piso rebajado con piscina en el centro de Torremolinos Estupendo piso en urbanización cerrada con piscina comunitaria, garaje y trastero. La vivienda consta de recibidor, una cocina tipo office integrada en el amplio y luminoso salón comedor con terraza techada y acristalada, dos dormitorios con armarios empotrados y un baño completo con bañera. Precio: 199.000 euros. Gestiona: Realtykasa. Más información y fotografía en piso con piscina en venta en el centro de Torremolinos. Piso de 2 dormitorios en Torremolinos Apartamento en urbanización con piscina, el cual consta de 2 dormitorios, 2 baños, amplia terraza de 14 m² con vistas panorámicas y salón con cocina integrada. Precio: 179.995 euros. Gestiona: Mimove Más información y fotografías en apartamento en venta en Torremolinos. Estudio con piscina en el centro de Torremolinos Estudio con vistas al mar, a 500 metros de la playa, en urbanización con piscina. Situado en una segunda planta, cuenta con 45m2 y se distribuye en un salón comedor con cocina americana, cuarto de baño y pasillo con un gran armario empotrado. El edificio dispone de una recepción las 24 horas, restaurantes, tiendas, zonas ajardinadas y aparcamiento comunitario. Precio: 129.000 euros. Gestiona: Iad España Inmobiliaria. Más información y fotografías en estudio en venta en Torremolinos. Piso rebajado en Torremolinos Inmueble de 75 m² construidos, con salón comedor con acceso a una terraza, dos dormitorios dobles, dos cuartos de baño, uno en suite, y cocina con lavadero. Precio: 188.000 euros. Gestiona: Inmobiliaria Barin Málaga. Más información y fotografías en piso rebajado en venta en Torremolinos. Piso reformado en el centro de Torremolinos Gran oportunidad en Torremolinos, a 10 minutos de la playa. Apartamento con piscina, totalmente reformado, con 1 dormitorio, 1 baño, terraza de 34,70 m, 2 plazas de garaje y 1 trastero. Precio: 191.000 euros. Gestiona: Iad España Inmobiliaria. Más información y fotografías en piso reformado en venta en Torremolinos. Piso con descuento en Torremolinos Amplio piso de 126 m² esquinero, en una 2º planta con ascensor. Se distribuye en amplio y luminoso salón, cocina amueblada, completamente independiente del resto de estancias y equipada con electrodomésticos, dos dormitorios y dos cuartos de baño completos. Además, el piso cuenta con dos terrazas y armarios empotrados. Precio: 193.000 euros. Gestiona: Housell. Más información y fotografías en piso en venta en Torremolinos. Ático con terraza en Torremolinos Bonito ático dúplex sin amueblar, con calidades excelentes, en una tercera planta con ascensor. Cuenta con dos dormitorios, dos baños, cocina independiente, salón y una amplia terraza solárium en la planta superior. Precio: 196.000 euros. Gestiona: Inmobidik.es. Más información y fotografías en ático en venta en Torremolinos. Apartamento con piscina y vistas al mar en Torremolinos Precioso piso con vistas al mar en Torremolinos. Dispone de un amplio salón muy luminoso con acceso a una fantástica terraza con vistas al mar, cuarto de baño con bañera y cocina americana con barra de desayuno. Se encuentra reformado con buen gusto y buenas calidades. Se vende semiabueblado y la urbanización en la que se ubica cuenta con piscina comunitaria. Precio: 173.000 euros. Gestiona: Inmobiliaria Sur. Más información y fotografías en piso con piscina en venta en Torremolinos.