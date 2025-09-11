Oportunidad inmobiliaria en Málaga: piso de 4 habitaciones cerca del centro y a un precio irresistible

En el vibrante corazón de Málaga, tenemos la satisfacción de presentar dos destacadas propiedades que demuestran la diversidad y calidad del mercado inmobiliario en esta ciudad andaluza. Desde una espaciosa vivienda para la familia en Perchel Sur hasta un acogedor y reformado piso en Victoria Eugenia, cada una de estas ofertas ofrece características que apelan a diferentes estilos de vida y necesidades.

Piso amplio y luminoso en Perchel Sur, Málaga

Salón de piso en venta en Perchel Sur, Málaga / Tucasa.com

Situada en una de las zonas más emblemáticas de Málaga, la vivienda ubicada en Perchel Sur ofrece una oportunidad única para quienes buscan residir en la vibrante capital malagueña. Distribuida a lo largo de 117 metros cuadrados, esta propiedad cuenta con un diseño espacioso que incluye cuatro dormitorios y dos baños. El generoso salón-comedor independiente, adornado con una terraza, proporciona un espacio luminoso y acogedor, ideal para la vida familiar o social. La cocina, completamente equipada, complementa la distribución funcional y moderna de esta vivienda.

Las ventajas de esta propiedad son variadas. Su orientación hacia el oeste garantiza una exposición óptima al sol durante la tarde, mientras que el aire acondicionado asegura una temperatura agradable incluso en los días más calurosos. No menos importante es el ascensor del edificio, que facilita el acceso a esta vivienda, localizada en la planta ocho, permitiendo unos desplazamientos cómodos y fluidos.

La localización de este piso es inmejorable. A tan solo 350 metros de la Estación de AVE María Zambrano y 400 metros del Centro Comercial Eroski y Vialia, los residentes disfrutaran de magníficas conexiones tanto para viajar como para disfrutar del ocio local. Más allá de la oferta cultural y comercial, la proximidad al Paseo Marítimo Antonio Machado y al famoso Muelle UNO, a justamente 750 metros, ofrece un marco incomparable para disfrutar del aire fresco y las puestas de sol sobre el mar.

Precio: 470.000 euros

Precio: 470.000 euros

Para obtener más información detallada sobre este magnífico visite el enlace de venta de piso en Perchel, Sur, Málaga

Estupendo piso reformado en Victoria Eugenia, Málaga

Venta de piso en Victoria Eugenia, Málaga / Tucasa.com

Por otra parte, en el barrio de Victoria Eugenia, se presenta una opción también digna de consideración. Este luminoso piso representa una transformación notable al derivar de un antiguo local comercial, reacondicionado para el confort hogareño. Distribuyéndose en 80 metros cuadrados, esta vivienda ofrece una acogedora habitación equipada con baño en suite y un baño adicional completamente funcional para el resto del hogar. La cocina completamente equipada facilita la vida diaria con comodidad y eficiencia.

Ubicado en una planta baja, su carácter moderno y renovado permite un estilo de vida cómodo y apiñado a la vida urbana. La zona de Victoria Eugenia en Málaga capital es reconocida por su conectividad y su accesible oferta de servicios, haciendo de esta opción una gran alternativa para parejas o individuos que busquen un hogar ático en esta vibrante ciudad. La vivienda se ofrece a un precio competitivo, lo que representa una oportunidad de inversión inteligente y pragmática.

Esta oferta financiera es ideal para aquellos que desean establecer raíces en una ciudad próspera y llena de historia como lo es Málaga.

Precio:203.600 euros

Precio:203.600 euros

Para más información y fotografías visita el enlace de venta de piso en Victoria Eugenia, Málaga

Ambas propiedades representan un segmento significativo del patrimonio urbano en Málaga, combinando comodidad, ubicación y precio en un paquete atractivo para cualquier comprador exigente. Aproveche estas oportunidades únicas y disfrute de todo lo que Málaga tiene para ofrecer.

Este artículo ha sido parcialmente creado con ayuda de Inteligencia Artificial y después editado y supervisado por la redacción.