Un refugio contemporáneo en las alturas de Nerja: lujo mediterráneo en La Exótica
El arte de vivir en un proyecto exclusivo del arquitecto Javier Gámez
Redacción Tucasa.com
Enclavada en una de las urbanizaciones más codiciadas de Nerja, La Exótica, se presenta una oportunidad singular: una parcela de 845 m² que inspira un proyecto arquitectónico firmado por el arquitecto Javier Gámez, pensado para dialogar con la naturaleza, el paisaje y la luz del Mediterráneo.
La propuesta contempla una villa unifamiliar de diseño, concebida como un refugio exclusivo donde cada espacio fluye con elegancia y sofisticación. Con una configuración invertida, el acceso se sitúa en la azotea, allí donde las vistas al mar y al valle del río Chíllar se despliegan en su máxima expresión. Desde este punto, un recorrido interior —con ascensor y escaleras— desciende hacia la zona de dormitorios y culmina en un salón de doble altura que se abre a un jardín de ensueño.
El alma del proyecto se revela en la perfecta conexión entre interior y exterior:
- Cinco dormitorios concebidos como suites privadas.
- Un salón de doble altura, presidido por una pasarela que enmarca la amplitud del espacio.
- Un porche volado que se proyecta sobre la piscina infinity, donde el agua se desliza en cascada hacia un jardín exuberante.
- Un solárium con zona chill out, barbacoa y espacios pensados para celebraciones íntimas o reuniones sofisticadas.
Más allá de su estética, la villa se plantea como una vivienda práctica y funcional: unas escaleras exteriores conectan todos los niveles, garantizando accesibilidad y comodidad en el mantenimiento de la propiedad.
El conjunto no es solo un proyecto arquitectónico: es una declaración de estilo de vida. Una propuesta que combina el lujo contemporáneo con la esencia mediterránea.
Si le ha gustado este proyecto y desea usted adquirir esta parcela, contacte con el arquitecto Javier Gámez en el 653901144
La parcela, junto con el anteproyecto, está disponible por 225.000 euros, invitando a materializar un sueño de exclusividad en la Costa del Sol.
