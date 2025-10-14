Oportunidad en Málaga: piso céntrico, luminoso y listo para entrar a vivir

Málaga continúa consolidándose como uno de los destinos más atractivos para vivir e invertir en el sur de España. En esta ocasión, presentamos dos exclusivas oportunidades inmobiliarias en ubicaciones privilegiadas del centro histórico: un piso de ensueño en la Calle Alderete, ideal para quienes buscan confort y vida urbana, y una vivienda en Plaza Capuchinos, perfecta para inversores que apuestan por la rentabilidad y la demanda estudiantil.

Piso de ensueño en zona centro cerca de la Plaza de la Merced por 325.000 euros

Piso en La Goleta, Málaga / Tucasa.com

Este extraordinario piso, ubicado en la Calle Alderete, a tan solo cinco minutos a pie del icónico Teatro Cervantes y de la emblemática Plaza de la Merced, es una verdadera joya en el centro histórico de Málaga. Esta propiedad, que se ofrece en venta, consta de 100 m² construidos, de los cuales 95 m² son útiles.

El piso dispone de tres amplios dormitorios y dos baños completos, lo cual brinda un espacio óptimo para familias en crecimiento. La cocina independiente se presenta completamente equipada, lista para satisfacer las demandas culinarias más exigentes. El aire acondicionado en todas sus estancias garantiza confort en cualquier estación del año. Además, cuenta con una terraza donde disfrutar del aire libre y un trastero para mayor almacenamiento, optimizando las soluciones de espacio.

Un factor destacable es el ascensor en el edificio, que añade comodidad a la experiencia diaria. Pese a su antigüedad de más de 30 años, el estado de la propiedad permite entrar a vivir inmediatamente, ahorrando preocupaciones futuras.

Fantástico piso con terraza ideal para inversores en Plaza Capuchinos por 320.000 euros

Piso con terraza en Capuchinos, Málaga / Tucasa.com

En una localización demandada como lo es la Plaza Capuchinos, nos encontramos con un piso cuidadosamente diseñado para atraer inversionistas inteligentes. Esta vivienda es perfecta para el alquiler a estudiantes, una opción que ya ha sido asegurada para el invierno 2025/2026 con estudiantes de Erasmus, garantizando desde ya el retorno sobre la inversión.

Este piso ofrece una extraordinaria relación calidad-precio. Dispone de tres dormitorios que se prestan perfectamente para alojar a múltiples estudiantes, así como un baño y una cocina equipada. El salón comedor se extiende hacia una terraza que invita al disfrute del típico clima malagueño. La ubicación estratégica, rodeada de servicios esenciales como bancos, supermercados, restaurantes y farmacias, refuerza su atractivo como inversión.

El edificio cuenta con ascensor, un atributo especialmente apreciado en un entorno urbano. Aunque el inmueble no posee garaje, la abundancia de transporte público en sus inmediaciones mitiga esta cuestión.

En conclusión, estas viviendas presentan oportunidades excepcionales con ubicaciones estratégicas en Málaga. Desde familias en búsqueda de hogar hasta inversionistas buscando retornos consistentes, estas propiedades ofrecen versatilidad, comodidad y accesibilidad, convirtiendo la elección en una decisión acertada para cualquier comprador potencial.

Este artículo ha sido parcialmente creado con ayuda de Inteligencia Artificial y después editado y supervisado por la redacción.