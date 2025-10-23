Piso en venta en Málaga con piscina y terraza a precio de ganga: 212.000 euros

En el vibrante mercado inmobiliario de Málaga, surgen dos joyas únicas que combinan diseño exclusivo, rentabilidad asegurada y ubicación inmejorable. La oferta de viviendas en esta región destaca por su calidad superior y oportunidades únicas de inversión, y hoy exploramos dos espacios que superan las expectativas de los compradores más exigentes. Descubra con nosotros estos hogares excepcionales y todo lo que pueden ofrecer en la Costa del Sol.

Encantador apartamento en Calahonda, Mijas Costa, con terraza y piscina por 212.000 euros

Piso con piscina y terraza en Sitio de Calahonda Atalay, Mijas / Tucasa.com

En el encantador enclave de Calahonda, Mijas Costa, se esconde un auténtico refugio mediterráneo. Este apartamento de 40 m² no solo ofrece una experiencia de vida cercana al mar, sino que también asegura una interesante rentabilidad, con una licencia turística activa que proporciona un rendimiento del 9% anual. Esta peculiar característica lo convierte en una opción nómada para quienes buscan al mismo tiempo un hogar y una inversión.

El apartamento cuenta con un dormitorio amplio y luminoso, un baño completo, y una cocina americana completamente equipada con modernos electrodomésticos como lavadora y lavavajillas. El salón acogedor se extiende hacia una soleada terraza privada, desde donde se puede contemplar la piscina comunitaria y los cuidados jardines que rodean el complejo.

Sitio de Calahonda es una urbanización tranquila y bien ubicada, apenas a un corto paseo de la playa. En sus inmediaciones se encuentran campos de golf, centros comerciales, y una variedad de opciones gastronómicas y de ocio, lo que convierte a esta propiedad en una ventana imperdible hacia el estilo de vida de la Costa del Sol.

Conoce todos los detalles del piso con piscina y terraza en Sitio de Calahonda-Atalaya, Mijas, Calahonda en el siguiente formulario:

Piso de lujo en Málaga capital, con piscina y tecnología domótica por 469.000 euros

Piso en La Luz (Málaga). jpg / Tucasa.com

En el corazón de Málaga, en la vibrante Zona Oeste, se erige Arbitana, un moderno desarrollo residencial en la calle Frigiliana que redefine el concepto de vivir en la ciudad. Este proyecto es el epítome del diseño contemporáneo, y representa un nuevo estándar para quienes desean ser parte de una comunidad urbana dinámica, a pocos pasos de la playa de Misericordia y el innovador paseo marítimo Antonio Banderas.

Arbitana es mucho más que residencias de uno a cuatro dormitorios; es un estilo de vida elevado por las comodidades de alta gama, que incluyen piscina y solárium en la cubierta, además de un gimnasio. Cada unidad viene equipada con garaje, trastero, y la avanzada preinstalación para coche eléctrico y domótica, atributos que realzan el confort y la sostenibilidad que define a esta promoción.

Esta propuesta ofrece no solo un hogar, sino una inversión en calidad de vida y futuro. La propiedad incluye dos baños y asegura un espacio exterior aireado y luminoso, diseñado para aquellos que valoran los detalles más sofisticados. Arbitana es ideal tanto para los residentes permanentes como para aquellos que buscan disfrutar de la Málaga del siglo XXI por temporadas.

Descubre más fotografías e información en venta de piso en la Luz, Málaga o rellena el formulario:

Estas dos propiedades reflejan lo mejor del mercado inmobiliario en la Costa del Sol y Málaga, satisfaciendo diversas necesidades a través de su diseño, ubicación, y valor intrínseco. Ya sea para vivir o invertir, cada opción asegura una conexión única con el entorno y un inigualable estándar de calidad.

Este artículo ha sido parcialmente creado con ayuda de Inteligencia Artificial y después editado y supervisado por la redacción.