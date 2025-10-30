25 años vistiendo hogares: la decoración con alma que nació en Málaga

Hace veinticinco años, en Málaga, una decoradora decidió dar un paso valiente: crear su propia empresa para ofrecer algo que, según ella, faltaba en el sector. “Quería cubrir un vacío que existía en la decoración: ofrecer al cliente un servicio completo, desde la reforma integral hasta el último detalle del interiorismo, sin que tuviera que preocuparse por nada”, explica su fundadora, quien lleva toda una vida dedicada al diseño de interiores.

Desde aquel primer proyecto, la filosofía de esta empresa se ha mantenido firme: acompañar al cliente desde el inicio hasta el final del proceso, atendiendo cada necesidad y supervisando personalmente cada etapa. “El trato tan personalizado y la calidad del servicio son nuestra seña de identidad”, asegura. Su equipo se encarga de todo: presentación del proyecto, elección de materiales, mobiliario, iluminación, cortinaje, y coordinación de los distintos oficios.

Del boca a boca al reconocimiento digital

Su crecimiento ha sido constante. La empresa ha logrado consolidarse gracias a la satisfacción de sus clientes, quienes no solo recomiendan su trabajo entre conocidos, sino que también dejan valoraciones muy positivas en redes sociales. “Las referencias han sido fundamentales. Cada comentario y cada reseña nos han ayudado a seguir creciendo”, afirma.

Minimalismo con alma

Preguntada por las tendencias actuales, la decoradora destaca el auge del minimalismo, un estilo que busca no solo la belleza visual, sino la calma. “Hoy la gente quiere espacios acogedores, relajantes, despejados. Que su casa sea bonita, pero también funcional y habitable”, explica.

Las redes sociales y la llegada de numerosos clientes extranjeros a la Costa del Sol han contribuido a que las tendencias internacionales se mezclen con la calidez del estilo mediterráneo. “Esa fusión ha enriquecido mucho nuestra forma de trabajar”, añade.

Para quienes desean redecorar su hogar sin gastar demasiado, su consejo es claro: creatividad y reutilización. “Se pueden crear nuevos ambientes usando lo que ya tenemos, con pequeñas inversiones. Ahí es donde entra la mirada profesional del decorador”.

Proyectos que emocionan

Aunque afirma que cada proyecto es especial, recuerda con emoción una reforma integral en Málaga. “Los clientes no quisieron ver la obra hasta el final. Cuando les entregué las llaves y vieron su casa por primera vez, su reacción fue indescriptible. Esa ilusión y esa emoción son mi mayor recompensa”.

La mayoría de sus clientes son particulares, aunque también trabajan con negocios de hostelería, joyerías y empresas de apartamentos turísticos. “Cada proyecto plantea un reto distinto, sobre todo cuando se trata de crear nuevos espacios o rediseñar distribuciones”.

Sostenibilidad y tecnología, pilares del presente

El compromiso ambiental es ya una exigencia del mercado. “Cada vez somos más conscientes del papel de los materiales sostenibles. No se trata solo de estética, sino de responsabilidad”, apunta.

La tecnología también ha revolucionado su trabajo. La realidad virtual y las herramientas digitales permiten al cliente visualizar su futuro hogar con un realismo sorprendente. “Ahora pueden ver exactamente cómo quedará su casa antes de empezar las obras. Eso da mucha confianza”.

Luz, espacio y equilibrio

A la hora de decorar, esta profesional advierte sobre un error común: sobrecargar los espacios. “La iluminación es clave: una lámpara de pie o una sobremesa bien elegida pueden transformar por completo un ambiente”. También recomienda el uso de tonos claros para potenciar la luminosidad y sensación de amplitud.

Mirando al futuro

Optimista sobre el futuro del sector, considera que la decoración seguirá en auge. “Cada vez más personas recurren a un decorador, ya sea por falta de tiempo o por buscar un resultado profesional”. Su meta es seguir creciendo sin perder la esencia que la ha acompañado desde el principio: cercanía, calidad y actualización constante. “No queremos quedarnos estancados. Evolucionar es fundamental”.

Su consejo final es casi una filosofía de vida: “Invertir en acondicionar el hogar no es un gasto, es una inversión en bienestar y en valor. Pasamos gran parte de nuestra vida en casa, y un espacio bien diseñado, mejora la forma en que vivimos”.