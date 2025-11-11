Doña Rafaela: nueva promoción de viviendas de obra nueva a solo 650 metros del mar en Fuengirola
Viviendas modernas y luminosas que prometen confort, inversión segura y el estilo de vida mediterráneo que buscas.
Redacción Tucasa.com
La ciudad costera de Fuengirola se prepara para recibir una de sus promociones de obra nueva más exclusiva, un conjunto residencial de solo 15 viviendas que combina diseño contemporáneo, ubicación privilegiada y precios competitivos en un mercado donde los valores inmobiliarios siguen al alza.
Una promoción exclusiva en el centro de Fuengirola
Doña Rafaela es una promoción de obra nueva que promete atraer a quienes buscan vivienda o inversión en la Costa del Sol. Con solo 15 viviendas disponibles, el proyecto destaca por su ubicación privilegiada, diseño moderno y precios competitivos en un mercado donde los valores inmobiliarios no dejan de subir.
Situada en la Calle Estepona, a apenas 650 metros de la playa, Doña Rafaela combina la tranquilidad de un entorno residencial con la comodidad de estar cerca de comercios, transporte y ocio.
Viviendas luminosas y modernas
Las viviendas, gestionadas por GILMAR, incluyen pisos y áticos de 2 dormitorios con superficies de 59 a 70 m² construidos, amplias terrazas y soláriums en las unidades superiores. Cada hogar cuenta con cocina equipada y acabados de alta calidad, mientras que garaje y trastero son opcionales.
Precios competitivos y financiación flexible
Los precios arrancan en 235.750 € para los pisos y 316.250 € para los áticos, ofreciendo una relación calidad-precio por debajo del promedio de la zona, según los responsables de la promoción. La entrega está prevista para el segundo trimestre de 2026, con un plan de pagos flexible que permite reservar con 20 % + IVA, continuar con pagos durante la obra y finalizar con la escritura a la entrega.
Diseño, confort y oportunidad de inversión
Entre sus principales atractivos destacan su edificio moderno y elegante, la luminosidad de las viviendas, y la posibilidad de vivir todo el año o invertir con seguridad, aprovechando la alta demanda de la zona.
Disponibilidad limitada y contacto
Con solo 15 unidades disponibles, Doña Rafaela se presenta como una oportunidad exclusiva para quienes buscan vivienda junto al mar sin renunciar al confort y al estilo contemporáneo, respaldados por todas las garantías legales de la compra sobre plano.
Para más información y reservas de venta de piso en Centro, Fuengirola, puedes rellenar el formulario siguiente:
GILMAR invita a contactar cuanto antes, ya que la combinación de ubicación, diseño y precio hace que estas viviendas sean una de las opciones más atractivas actualmente en Fuengirola.
