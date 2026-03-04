Magnífica oportunidad inmobiliaria en Vélez-Málaga

El arquitecto Javier Gámez presenta su proyecto más reciente, EDIFICIO VELEÑO, una ambiciosa reforma y ampliación situada en la Calle Cervantes. Una propuesta que combina modernidad arquitectónica, eficiencia energética y un profundo respeto por la identidad histórica de la ciudad.

El nuevo EDIFICIO VELEÑO se alza en una de las zonas más privilegiadas del municipio. La calle Miguel de Cervantes es colindante al Camino de Málaga, considerado el eje comercial por excelencia, rodeado de supermercados, bares, restaurantes, comercios, instalaciones deportivas y parada de autobús. Una ubicación estratégica que convierte esta promoción en una oportunidad excepcional tanto para vivir como para invertir.

El proyecto parte de la reforma y ampliación de un antiguo taller de motos, construido en 2007 y conocido como Motos Canastero. Tras su adquisición a una entidad bancaria, se obtuvo la licencia necesaria para transformar el inmueble en un moderno edificio que contará con planta sótano destinada a 28 trasteros, planta baja, tres plantas adicionales y ático. El resultado: 8 viviendas y 11 oficinas diseñadas con criterios actuales de confort y eficiencia.

Edificio Veleño / AXARBUILDING SL

Arquitectónicamente, el edificio presenta una fachada moderna y vanguardista en la que se ha acentuado la verticalidad del diseño. Destacan sus característicos balcones triangulares (ya existentes en la estructura original) que aportan personalidad y dinamismo al conjunto. Las oficinas, orientadas hacia el interior, garantizan una iluminación y ventilación óptimas gracias a dos amplios patios interiores.

Pero EDIFICIO VELEÑO no es solo una promoción inmobiliaria: es también un homenaje a la historia local. El promotor ha querido que el nombre refleje el orgullo de pertenencia a la ciudad. Por ello, las zonas comunes estarán cuidadosamente decoradas con iluminación especial e ilustraciones inéditas, entre ellas una reproducción en gran formato del cuadro pintado en 1565 por el artista flamenco Joris Hoefnagel, así como la cédula real de Isabel la Católica concediendo el escudo a la ciudad. Además, un gran collage de fotografías antiguas y panorámicas monumentales reforzará ese diálogo entre pasado y presente que define el espíritu del proyecto.

En cuanto a calidades, tanto viviendas como oficinas incorporarán preinstalación de climatización, ventanas y cerramientos de doble climalit de alta gama y grandes dimensiones para maximizar la luz natural, sistema solar fotovoltaico para generación de electricidad gratuita en cada vivienda, videoportero, aislamiento térmico y acústico, y ascensor adaptado de 8 plazas para personas con movilidad reducida.

EDIFICIO VELEÑO representa, en definitiva, una combinación perfecta entre diseño contemporáneo, eficiencia energética y ubicación privilegiada, todo ello a un precio sorprendentemente competitivo.

Edificio Veleño / AXARBUILDING SL

Vivir o trabajar en pleno centro, en un edificio que aúna modernidad, sostenibilidad y memoria histórica, ya es posible. EDIFICIO VELEÑO no solo ofrece espacios de alta calidad, sino una experiencia urbana completa en una de las mejores zonas de la ciudad.

