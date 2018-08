Mikel Landa renuncia a la Vuelta a España

El español Mikel Landa, con molestias tras las caídas sufridas en el Tour de Francia y en la Clásica San Sebastián, no correrá la Vuelta a España, según informó este lunes el equipo Movistar.



"Mikel Landa y Movistar Team han acordado posponer el regreso competitivo del corredor alavés, quien finalmente no tomará la salida el próximo sábado en la 73ª edición de la Vuelta Ciclista a España", anunció el equipo Movistar en un comunicado.









Mikel Landa no correrá #LaVuelta18. Declaraciones de Eusebio Unzué sobre la situación actual del alavés ?? https://t.co/6NBhCZM5cJ@MikelLandaMeana will not race @lavuelta - Eusebio Unzué's quotes on his health status ?? https://t.co/BpIkUy1nM6



Alineación / Lineup: 12.00 CEST pic.twitter.com/2g7RGYsObx