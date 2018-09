Maté pierde el maillot de la montaña: «He vivido uno de los días más duros de mi carrera»

El malagueño Luis Ángel Maté, del Cofidis, confesó ayer haber vivido uno de los «días más duros» de su carrera deportiva tras perder el maillot de la montaña. Luis Ángel Maté no ha podido derrotar una inoportuna bronquitis que le atacó hace hace unos días y contra la que lucha. Su maillot de la montaña se ha ido ya de las manos. Ahora es Thomas de Gendt (Lotto-Soudal), con 74 puntos, el nuevo líder. Maté se ha quedado con 64, en segunda posición, mientras que el holandés Bauke Mollema (Trek-Segrafedo) es tercero, con 60.



«Hoy (por ayer) he vivido una de las jornadas más duras de toda mi carrera deportiva. La salud no me acompaña y ahora solo tengo la cabeza un objetivo: llegar a Madrid. Aun así, me quito el sombrero con la afición vasca, la mejor del mundo. Solo tengo que deciros: Eskerrik asko por los ánimos», escribió ayer en su Twitter.





