Preliminares

Todo a punto para que febrero levante el telón

El Concurso de Agrupaciones de Canto del Carnaval de Málaga comenzará en el Teatro Alameda el 2 de febrero - El trabajo de los grupos se intensifica durante estas semanas

PEPA LÓPEZ El mes de enero da sus últimos coletazos y en Málaga ya huele a Carnaval. Este año la fiesta del papelillo se ha hecho de rogar y ha llegado un poco más tarde para explotar de lleno en su mes estrella: febrero. El próximo día 2, el Teatro Alameda subira el telón para acoger la fase de preliminares del Concurso de Agrupaciones de Canto del Carnaval malagueño. Una edición en la que el certamen ha batido récord de participación y se han inscrito un total de 70 agrupaciones procedentes de toda Andalucía, incorporándose una nueva categoría, la de coros.

Mientras tanto, estas últimas semanas, antes que arranque el concurso, las agrupaciones viven sus días de trabajo más intensos. Se doblan los ensayos, repasar letras, terminar el decorado, preparar la puesta en escena y por supuesto el disfraz. Sin duda son los momentos de más nervios, de más estrés y en los que la máquina se pone a cien por hora. «Son días de mucho estrés y de trabajar mucho para que todo este listo. Hay detalles que pulir, los grupos cada vez nos curramos más la puesta en escena y eso requiere mucha dedicación y esfuerzo, son días duros pero a la vez gratificantes», señala Ginés González.

El músico y director de la Comparsa del Arroyo estrenará El Renacimiento en el Coac el lunes 6 de febrero. Este año viene un concurso reñido en la categoría reina, a pesar de las ausencias de grandes comparsas como la de Alhaurín o Los Gallego. Desde el mes de septiembre los rumores en torno a nuevas comparsas no han cesado y finalmente el certamen acogerá el florecimiento de nuevos grupos. Máximo Gómez deja la autoría de la comparsa del Kara para crear una nueva agrupación, mientra que el grupo-muy renovado- de Jesus Delgado cantará las letras del autor de murgas Felix Godoy.

La comparsa del Kara estará en el Alameda el viernes 3 de febrero con Los Calleheros. Al pasar la barca me dice el barquero es la comparsa que Maxi, junto a Juani Bermúdez, estrenará el domingo 5 de febrero. Uno de los clásicos, Jesús Gutiérrez, vuelve al concurso con La Comparsa del Maestro, será una de las encargadas de inaugurar el certamen. Jesús y su grupo cantarán el jueves 2 de febrero. A pesar de que Guti lleva dos años sin pisar la final del Cervantes, vuelve cada año con la misma ilusión. «A estas alturas ya tenemos montado prácticamente el repertorio. Estamos matizando y perfeccionando cosas, dando los últimos retoques del decorado. En este aspecto buscamos superarnos y, sobre todo, ser del agrado del público», afirma el comparsista.

La categoría de la comparsa se verá enriquecida este año por agrupaciones procedentes de toda Andalucía: Cádiz, Córdoba y Almería, entre otras. De la provincia de Málaga llegan también varias comparsas pisando fuerte y son muy esperadas en el Coac. Es el caso de la comparsa de Marbella, que cantará junto a Guti el primer día de semifinales con Bésame, y la comparsa de Ronda que vuelve al certamen tras cuatro años de ausencia con Los Cantores el 9 de febrero.

La murga, la reina de la sonrisa dentro del carnaval, vivirá este año uno de sus mejores concursos. Las murgas también se han vuelto más exigentes y ya no sólo vale con un buen chiste, en la competición cada vez son más los grupos que cuidan los detalles del disfraz, del decorado y de la interpretación. Uno de los grandes, Alberto Zumaquero vuelve tras un año de descanso. «Tras un parón durante 2016, para tomar un poco de oxígeno después de 16 años consecutivos en activo, la vuelta de la murga se hizo efectiva. Por este motivo, antes de arrancar de cara a este 2017, por qué no decirlo, la incertidumbre quizás fue la nota predominante. ¿Tendríamos las mismas ganas e ilusión que antes de la parada? Pues la respuesta la obtuvimos en cuanto se planteó el tipo y se creó la presentación», cuenta el murguista, que estará en el Alameda el 5 de febrero. Pero no sólo vuelve este año Zumaquero, vuelven Carlos Partiente y Miguel Ángel Merchán. La murga de Pariente se despidió del certamen en 2013, su regreso con ¿Salimos o No? es uno de los más esperados. Será el martes 7 de febrero. «Afrontamos este año después de nuestro descanso con mucha ilusión, hemos sido más exigentes en la letra que otros años, aún nos queda para rematar el repertorio», dice Pariente. Merchán estará en el Alameda después de tres años sin pisar las tablas del teatro. ¿A donde vas cabesa? se presentará el 4 de febrero. «Hace tres años que no tenemos esta sensación de nervios, de querer estar a la altura y de saber que nos esperan», sentencia Merchán. La categoría del cuarteto vuelve al concurso para revalidar los buenos años que ha vivido desde que reapareciera en 2014, como novedades este año serán las mujeres protagonistas del cuarteto de Lama que estrenará el 9 de febrero. El turno del cuarteto del Santi será el viernes 10 de febrero.

En Málaga ya hay ganas de Carnaval, son días de Previas, de ultimar detalles y de ilusión, de mucha ilusión. En algo menos de dos semanas la fiesta del invierno cálido levantará su telón y será entonces cuando empiece el espectáculo.