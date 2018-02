El plan de Moreno para los Baños implica recalificar el suelo del lavadero de coches

El Grupo Municipal de Ciudadanos propuso hace una semana rescatar el proyecto que el arquitecto Salvador Moreno Peralta diseñó hace cinco años para los Baños del Carmen al entender que es la mejor iniciativa para «los malagueños al menor precio para la Administración». Peralta recalcó, en declaraciones a este periódico, que el momento para hacerlo era hace un lustro y que ahora habrá que buscar otro sistema, para insistir en que «en Málaga no hay valor para tomar decisiones». Su proyecto tendrá que venir de la mano de una innovación en el PGOU para recalificar la parcela que hoy ocupa el lavadero de coches, que pasaría de sistema general viario a tener uso hotelero, según él mismo explicó, aunque hoy no se podría hacer igual porque los propietarios de esos terrenos eran precisamente los anteriores concesionarios del balneario.

El proyecto de Moreno Peralta, a grandes rasgos, consistía en una playa recrecida gracias a un sistema de espigones, un gran parque público, la restauración del edificio histórico del balneario y el ensanche del paseo y la preservación de los Astilleros Nereo. Todo ello se financiaría con el rendimiento generado por un hotel y un parking subterráneo ubicados fuera de este espacio, justo en la calle Bolivia. «Es la mejor fórmula para tener el espacio de mayor calidad, ese símbolo que los vecinos tanto piden, al menor precio. Reto a cualquiera a que presente un proyecto más realizable y más fiable financieramente que el que traemos hoy aquí», señaló el portavoz de Cs, Juan Cassá.

Moreno Peralta alabó el hecho de que Cs haya tomado una decisión, algo que no se estila mucho en Málaga, y señaló: «Ahora la estrategia ha de ser nueva, habrá que hacer una innovación al PGOU para cambiar la parcela del lavadero de coches a uso hotelero, ahora es sistema general viario» y destacó que con el dinero generado por ese hotel se pagarían, como exigió Costas, los espigones que ayudarían a regenerar la playa y a protegerla contra las inclemencias meteorológicas. El arquitecto destacó que la zona Este de Málaga, como ha señalado la oposición en varias ocasiones, no tiene hoteles y hay una demanda «brutal» de plazas hoteleras en Málaga, Andalucía y España e insistió en que si se recalifica ese solar, sobre el que iría el establecimiento, vital para hacer viable el proyecto, «tendrá que hacerse por compensación de los propietarios» como hacerse cargo del jardín, ejemplificó. «Es un punto negro del que habrá que salir, un lugar objetivamente estupendo para un hotel. Ya no es de los anteriores concesionarios», destacó.

Ciudadanos, de hecho, está estudiando la fórmula para poner en marcha este proyecto, pero es complejo y se necesitan asesoramiento e informes jurídicos. La actual concesión, por cierto, expira el 28 de julio. «Lo que ocurrió con este proyecto es paradigmático de otros casos que también ocurren en Málaga como el Benítez, el Astoria o el Guadalmedina», señaló, e insistió Moreno Peralta en que el momento para hacer este proyecto era hace cinco años. «Es el único proyecto viable y razonable y se lo cargó un conjunto de cosas que se sintetiza en una palabra: Málaga; la indecisión municipal, la cerrazón de la Gerencia de Urbanismo, la arrogancia de Costas y la obscena manipulación política de parte del vecindario; se nos acusó de que era especulación, pero el hotel se planteó para sufragar los espigones y regenerar las playas», dijo.