El próximo 19 de mayo se celebrará la gala solidaria «Una copla para Miriam» en el auditorio Edgar Neville, a las 19.00 horas, para recaudar dinero para que esta joven con síndrome de Down pueda someterse a una operación de urgencia

«Los médicos dicen que es muy urgente que pase por el quirófano. Si lo dejamos más tiempo, no tendrá solución». En una sola frase, la desesperación de Inmaculada Gómez, madre de Miriam Gómez, se hace presente cuando esta mujer habla de la situación de su hija. Miriam tiene síndrome de Down. Esta condición ha hecho que a lo largo de su vida, sufra múltiples deficiencias en su día a día. «Todas las personas que tienen esta condición pueden ser propensas a sufrir ciertas enfermedades. El problema es que para ellos, es más grave que para el resto», asegura Inmaculada, que además añade apenada que parece que su hija «ha dado con todas esas enfermedades de golpe».

En esta ocasión, su hija padece periodontitis, una afección que está en su nivel más alto, provocando una fuerte infección en la boca de Miriam que le está desgastando el hueso de la mandíbula. «Si no la operan no habrá solución, el hueso se desgastará y no podrán ponerle dientes. Tampoco puede tener dentadura postiza dado que para la respiración no es bueno. Solo puede tener dientes fijos y eso nos cuesta 16.632 euros», expresa.

La joven lleva desde agosto de 2017 con las piezas dentales muy débiles. Poco a poco están cayéndose todas impidiendo que pueda realizar una vida normal. «El año pasado la llevé a la Seguridad Social, allí me explicaron lo que ocurría y me dijeron que se debía a toda la medicación que ha tenido que tomar desde muy pequeña. Miriam ha padecido innumerables enfermedades desde que nació, pasando desde infecciones respiratorias a paros cardíacos», apunta la madre de la joven.

La periodontitis, cuando aparece en un paciente afecta a la encía y huesos de la boca. La placa bacteriana es más abundante que en casos normales, por lo que su presencia puede causar daños en la encía, a la que empuja hacia abajo, ocupando el diente desde su raíz y provocando que la sujeción del mismo vaya aminorándose hasta que la pieza se caiga. En el caso de Miriam, se ha producido una infección que está deteriorando el hueso de su encía, lo que provocaría una mayor dificultad para poner posteriormente las piezas. «A este problema se le añade que tiene dificultades para respirar, por lo que no es imposible ponerle una dentadura normal. Deben ser diente fijos», señala Gómez.

La familia no tiene recursos. Inmaculada Gómez vive junto a sus dos hijas y sus dos nietos con la paga no contributiva que reciben ella y Miriam. «No llegamos bien a fin de mes y esta operación es muy cara. Necesitamos que la gente se entere de lo que está ocurriendo», incide la madre.

En un primer momento, la operación de Miriam alcanzaba un total de 30.000 euros. Sin embargo, la única opción que le quedaba a la familia para reducir gastos era permitir que durante la intervención puedan asistir alumnos. «Ellos estarán allí para aprender. Desde la clínica me dijeron que así podría reducir considerablemente los gastos. Sin embargo, no es suficiente», recalca Gómez.



Gala solidaria

Así, el próximo 19 de mayo se celebrará una gala muy especial para recaudar dinero para la operación de Miriam. El evento se realizará en el Auditorio Edgar Neville a las 19.00 horas y el precio de las entradas es de 12 euros. Los asistentes podrán disfrutar de diferentes espectáculos y actuaciones que vendrán de la mano de la orquesta de Canal Sur, Mariló Ruiz, Mayte Adrián o Carmen Rivas entre otros artistas del mundo de la copla. «Invitamos a todo el mundo a que venga a la gala para que, por un precio muy bajo, disfruten de buena música en directo y puedan ayudar a Miriam. Además, tenemos preparadas algunas sorpresas», expresa Gómez.