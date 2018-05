José González: "Tengo la conciencia tranquila"

José González, el entrenador del Málaga CF, explicó este domingo tras caer por 0-3 contra el Alavés, que ahora es tiempo de "agachar la cabeza" y aguantar el chaparrón tras la patética temporada del equipo malaguista y la pésima imagen mostrada ante el equipo vasco, auque defendió su trabajo y el de sus hombres, "porque están dando la cara".

"El Málaga ha tocado fondo por el partido de hoy, pero no por lo que pasó contra el Betis o la Real. Es el momento de agachar la cabeza y aguantar golpes. Es una situación incómoda, no podéis imaginar estar en el banquillo con 0-3, peleando sólo por la dignidad, es dificil. Incidir en demasía no lo entiend. Sabíamos que ellos jugaban a la espalda. El primero y el tercero nos han cogido el balón a la espalda. Se han dado situaciones suficientes para ganar el partido. La gente está dando la cara. No hay ningún sinvergüenza en el vestuario. Nos podéis decir que somos muy malos. Tengo la conciencia muy tranquila. El equipo está dando la cara. Tenéis motivos para pegar. Me puedes decir que soy un entrenador, malísimo, pero este equipo está dando la cara. Salir a jugar en un ambiente es difícil", explicó el entrenador gaditano.

El Málaga volvió a vivir un ambiente muy crispado, con una Rosaleda de uñas con los suyos. El Málaga ayudó en poco con un gol tan tempranero del Alavés, cuando se celebraba el Día de la Infancia. "Hoy el padre que viene con su hijo al fútbol quiere el hijo que disfrute. Lo que menos deseaba era recriminarle a los jugadores. El espectáculo para los chavles que han venido a vernos no es agradable. Con el gol tan rápido se han generado nervios. Hemos merecido el 1-1, pero es el rersumen de la temporada. Ibai con la pierna izquierda, su mala, la mete por la escuadra y adentro. Y nosotros, Borja Bastón la falla al final. Los únicos culpables somos nosotros, que quede claro". dijo José.

José explicó que no quiere tirar de canteranos porque el Malagueño se está jugando el ascenso y porque el ambiente que se genera en La Rosaleda no es el más adecuado. "Ahora mismo, el filial le conviene estar en Segunda B, más que participar en un partido de Primera con el ambiente de hoy. Debemos asumir que hemos generado estas circunstacias. Prefiero que suba el Málagueño", comentó.

Y tambien habló sobre las ausencias de algunos jugadores. "Juanpi tiene problemas en los isquios, no está al nivel deseado. No va a jugar hasta que no entrene bien. Y Rolón, bueno, jugar estos partidos, y sobre todo en casa, es muy difícil. Tener minutos en este partido no es un regalo. Andrés Prieto tenemos muy buen portero ahí, no ha tenido suerte. No devalúa al equipo con su inclusión. Andrés se merece comenzar a competir. A Ideye lo cambié porque llegamos muy fácil y necesitábamos un jugador más de gol. Es un cambio táctico", finalizó.