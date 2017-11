Díaz, molesta con el traslado de inmigrantes antes de la decisión

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, aseguró ayer que su gobierno trasladó su malestar al ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, por enviar a inmigrantes a la cárcel de Archidona antes de que el titular del ramo tomara la decisión sobre el citado traslado. «Le dijimos que no era de recibo que los inmigrantes que lleguen a las costas de un país civilizado, moderno y democrático acaben en una cárcel», indicó. Díaz aseguró que dicha decisión «no la puede justificar nadie». Si bien, la dirigente socialista destacó que a su Ejecutivo se le comunicó la situación después que al Gobierno de Murcia y que a las instituciones locales de la citada región. Tras insistir en que la cárcel de Archidona no es el lugar adecuado para estas personas, la presidenta de la Junta apuntó que no le vale que el Gobierno central justifique dicha decisión en que «la afluencia de pateras ha sido mayor». Y es que, según destacó, su gobierno lleva meses avisando de ello, por lo que considera que tenían que haber trabajado «en origen» con los países del norte de África. En este sentido, se preguntó a qué espera el Ejecutivo de Rajoy para evitar «lo que estamos viviendo».