Cotilleos en la 2

Fue el miércoles y el jueves, a las seis de la tarde, cuando La 2 se llenó de cotilleos. Fue estremecedor. Cambió de bando y parecía Telecinco. Se empeñó en contarnos con todo detalle la vida privada de una pareja que ni es famosa ni nada aunque, eso sí, si sigue saliendo en la tele como sale, acabará por serlo. Aprovechando que ni él ni ella estaban en su casa, fueron a su pueblo, husmearon en sus cosas, nos enseñaron cómo viven, nos explicaron sus costumbres, nos enseñaron sus objetos personales con una desfachatez que daba vergüenza, nos hablaron de sus hábitos y de sus gustos más personales. Naturalmente hablaron de su amor, a ver qué iba a ser de un programa de cotilleos que no hablara de amor. Pero es que también hablaron de sexo, mostrando imágenes de lo más explícitas, hablando de placer y llamando a las cosas por su nombre aunque estábamos en hora de máxima protección infantil. Qué bochorno. A esas horas hasta los de «Sálvame» se cortan un poco y emiten la versión «naranja» en vez de la «limón» para evitar más multas. Qué duro fue ver La 2 cotilleando. Ya se sabe cómo son estos programas de babosos: que si hay mucho amor en la pareja, que si cómo son sus tres hijos, que si mira qué casa más elegante, la decoración es preciosa, y hay que ver qué joyas y qué ropa y cómo se cuidan y cuánto lujo. La 2 cayó tan bajo que llegó a husmear en su basura. Y, claro, como hablaban de una parejita que ya tiene una edad, no podía faltar la tontería esa de lo bien que se conservan los dos. Coño, pues claro, pero si hace 3.400 años no los hubieran momificado seguro que ni Kha, el constructor de tumbas que llegó a ser capataz de capataces del faraón Amenhotep III, ni su esposa Kha, se conservarían tan guapos en el Museo Egipcio de Turín, tan lejos de las afueras de Tebas donde vivían. Por lo demás, si usted también quiere caer en el reverso cotilla de la fuerza, vea antes de que la quiten de www.rtve.es a la gran egiptóloga Joann Fletcher transmitir emoción y sabiduría a partes iguales en «El antiguo Egipto: vida y muerte en el Valle de los Reyes». Un cotilleo: es tan británica que ni en el desierto suelta el paraguas.