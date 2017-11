Kiko Rivera y su duelo con David Amor hace arder las redes

Por fin llegó el día más esperado en 'Tu cara me suena'. Kiko Rivera hacía acto de aparición en el programa de Antena 3 para cantar a dúo con David Amor el tema 'Sangre caliente'. El hijo de Isabel Pantoja no defraudó y las redes sociales se inundaron de comentarios sobre la actuación, en su inmensa mayoría negativos.



El humorista, caracterizado de forma poco convincente como Kiko, no convenció al jurado de 'Tu cara me suena', quien otorgó la victoria en la novena gala a Miquel Fernández por su estupenda imitación de Harry Styles.





Cuando estás viendo #TCMS9 de tranquis y te dicen que entra Kiko Rivera al plató pic.twitter.com/eOahDkHbGs — Muktain (@Muktain1980) 24 de noviembre de 2017

A mi que Kiko Rivera sea recibido como artista me hace replantearme mi profesión... ?? #TCMS9 pic.twitter.com/yldhVnm8qE — Juanan (@Juanan_N) 24 de noviembre de 2017