Zapatero vaticina que Juanma Moreno pactará con Vox: "El del talante soy yo"

Las campañas electorales se prestan a estampas en las que se hace encaje de bolillos aprovechando aquella manida frase de que ‘el Pisuerga pasa por Valladolid’. O, mejor dicho, que Vélez-Málaga es la cuna de María Zambrano. Y que José Luis Rodríguez Zapatero -nacido en Pucela cerca del río del refrán aunque considerado leonés- tiene entre sus debilidades a esta pensadora a la que invoca cada vez que anda por tierras malagueñas. Y a la que, cuatro días antes de unas elecciones andaluzas, tiene igualmente presente mientras invoca a Juan Espadas como próximo presidente de Andalucía. Eso sí, el expresidente del Gobierno de España en mangas cortas y con aspecto de excursionista feliz. Y el exalcalde de Sevilla, con el traje de faena que estrenó para suceder a Susana Díaz. Con la camisa de mangas largas, blanca como tantas veces, arremangada en clave estajanovista mientras Zapatero le expresaba su «admiración» y proclamaba que «el 19 de junio tiene que ganar el PSOE en Andalucía». «Lo decía María Zambrano, la política es cambio y reforma, yo no conozco a Moreno Bonilla, yo soy el del talante y no voy a decir cosas de él aunque él las ha dicho sobre mí; Juan Espadas tiene muy claro su proyecto para Andalucía y le pregunta a Moreno Bonilla ‘sí o no con Vox’ y es sí, y si es sí por qué no lo dice: si es por vergüenza, no se puede gobernar con vergüenza», incidió el expresidente español sobre un posible pacto PP-Vox como el de su Castilla y León natal.

Juanma Moreno reniega en la calle de un pacto con Vox: «No tengo ningún interés» Zapatero arrancó su intervención con una declaración de intenciones: «Estoy aquí por lealtad con el PSOE, mi partido hoy y para siempre, y por lealtad a Andalucía, que representa la mejor manera de entender la España democrática». Y, a renglón seguido, tiró de anécdota y se remontó al día en el que conoció a una maestra republicana malagueña que, cuando recibió al final de sus días un homenaje, dijo «yo no tiro la toalla». «Aquí el problema es de quién es la toalla, la derecha no integró a la izquierda, decía María Zambrano que toda política tiene una conciencia histórica y nosotros la tenemos; en sus 37 años de gobiernos socialistas esta tierra cambió y se convirtió en una Andalucía europea, dejó el analfabetismo y tuvo acceso al agua y al saneamiento o construyó universidades modernas», apuntó en su primera alusión a la herencia socialista en la Junta de Andalucía a la que tanto ataca el PP. Sin mencionar siglas ajenas, Zapatero se indignó al referirse a «cuando la ultraderecha se pone ahora a hablar del mundo rural». «Ustedes y el mundo rural, que estuvo abandonado durante aquellos cuarenta años», proclamó sin perder de vista la dictadura franquista y los 45 años que ahora se cumplen de la andadura democrática española. Eso sí, Zapatero siguió enviándole guiños al PSOE de Andalucía y expresó su «orgullo» en relación a todos los presidentes socialistas andaluces. Y los llamó por su nombre hasta llegar a Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz: «Pasarán a la historia como quienes cambiaron Andalucía y pasarán a la historia como personas honestas», recalcó. En Vélez-Málaga, completó Juan Espadas una trilogía malagueña de actos electorales que había comenzado este miércoles por la mañana en Ronda. Una jornada más, el candidato socialista apeló a la movilización del electorado progresista y se dirigió a todos esos andaluces que se quedaron en sus casas en 2018. O, sobre todo, aprovechó para responderle a la gran esperanza de las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE, la ministra Yolanda Díaz, quien había lanzado en Dos Hermanas (Sevilla) un mensaje encaminado a que Por Andalucía pesque apoyos el 19J en los sectores más indecisos del electorado socialista. Yolanda Díaz pide el voto de los socialistas indecisos en uno de sus bastiones De hecho, Espadas insistió en que se debe «concentrar el voto útil en la única fuerza de progreso que puede parar a la ultraderecha, el PSOE». «Lo único seguro es que Moreno Bonilla no va a renunciar a Vox», agregó antes de dirigirse directamente a los votantes de otros partidos de izquierda. Espadas deseó que «no se dispersen los votos en formaciones que no tendrán representación parlamentaria con toda probabilidad porque serán al final para la ultraderecha». Espadas consideró que «cada voto cuenta y es determinante». «Los que creemos que Andalucía necesita progresar tenemos que votar a la fuerza que lo puede conseguir, no puede haber ningún voto progresista que se quede en casa porque están en juego la autonomía de Andalucía, los servicios públicos, el apoyo a los jóvenes o la igualdad de las mujeres», aseveró el candidato. Espadas pidió que «si el principal objetivo es parar a la ultraderecha, que Moreno Bonilla no engañe a nadie, porque hay que votar al PSOE y tener un gobierno de centro izquierda». En este punto, apeló al diálogo con otras fuerzas de izquierda «para un acuerdo programático que permita buscar puntos de encuentro porque ahora más que nunca hace falta progreso». «Para parar a Vox no se vota a Moreno Bonilla, se vota al PSOE, un socialista no va a apoyar jamás a un Moreno Bonilla que le abrió la puerta a la ultraderecha y canjeó los derechos de mujeres», apuntó el líder socialista sin perder de vista el trasvase de votos desde el PSOE que contempla entre sus estrategias el PP. Entre el acto de Ronda y el de Vélez-Málaga, Espadas hizo una parada a primera hora de la tarde en Málaga capital y compartió tarima con la ministra de Economía, Nadia Calviño, para presentar el programa digital del PSOE de Andalucía. En una comparecencia celebrada en la Cámara de Comercio de Málaga, Nadia Calviño le mostró su apoyo al candidato socialista y definió a Juan Espadas como «una persona que piensa, en primer lugar, en la gente, que va a gobernar para todos los andaluces, que tiene una experiencia de gestión avalada y comprobada». «Es una persona responsable y que está dispuesta a aprovechar al máximo los fondos europeos y la oportunidad que tenemos en toda España y, muy especialmente, en Andalucía», agregó la ministra de Economía en una jornada en la que Ferraz volvió a enviarle efectivos a Espadas para que eche el resto en la carrera electoral que tendrá su desenlace el domingo.