De nuevo, los alumnos andaluces se sitúan por debajo de la media española y de la de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en rendimiento medio en matemáticas, lectura y ciencias. Andalucía empeora sus resultados en dos de las tres áreas. El descalabro más grande es en matemáticas, en el que pierde diez puntos, en estos últimos cuatro años. En lectura obtiene 5 puntos menos que en 2018. La región solo mejora nota en ciencias (+2).

Así lo revela el informe 'Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes PISA 2022' que elabora la OCDE cada tres años y que, tras la edición de 2018, hoy ha visto la luz con retraso debido a la pandemia.

El estudio, que evalúa el rendimiento académico del alumnado de 15-16 años de 80 países, muestra en el conjunto de España una caída en los conocimientos de matemáticas y lectura, más suave que en otros lugares, y traza una clara tendencia a la baja a lo largo de la última década.

El Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA, en sus siglas en inglés) ha sido realizado por unos 690.000 estudiantes, casi 31.000 de ellos españoles de 4º curso de la ESO (Educación Secundaria Obligatoria).

Resultados en matemáticas

En concreto, España saca 473 puntos en matemáticas, ocho puntos menos que en la anterior edición de 2018; repunta levemente en ciencias, al pasar de 483 a 485, y en lectura alcanza los 474 puntos, una competencia que registra un desplome de catorce puntos con respecto a 2012.

En matemáticas, las autonomías que obtienen un mejor rendimiento medio son Castilla y León, con un rendimiento medio de 499 puntos, seguida de Asturias (495) y Cantabria (495). En el otro extremo están Andalucía (457), Canarias (447), Melilla (404) y Ceuta (395). La región andaluza pierde diez puntos en matemáticas, respecto a 2028, cuando obtuvo 467, lejos de los 472 obtenidos en 2012.

Si bien en el periodo 2012-2018 hay una cierta tendencia descendente, se registra una acusada bajada entre 2018 y 2022. Probablemente la primera hipótesis para explicar tal desplome, sobre todo en la OCDE y en la UE, sea la de atribuir a la pandemia el origen del mismo, explica el Ministerio de Educación.

De hecho, solo en dos países de la OCDE hay un incremento en el rendimiento medio en matemáticas, si bien este no es significativo: Turquía (5 puntos) y Suecia (3).

Lectura: tendencia a la baja

En el ámbito de la lectura se observa en España una clara tendencia descendente durante la última década, con una pérdida acumulada de 14 puntos. En 2022, el país con mejor rendimiento es Irlanda (516), seguido de Japón (516) y Corea (515), mientras que los 474 puntos de España no difieren mucho de la OCDE (476) y de la UE (475).

Por comunidades, Andalucía se sitúa tercera por la cola con 461, solo mejor que Melilla (405) y Ceuta (404). Son 5 puntos que en 2018 (466) y muy lejos de 2021, en el que la región obtuvo 479 puntos.

En este apartado, las puntuaciones más altas corresponden a Castilla y León (498), Asturias (497) y Madrid (496). Los países con una mayor proporción de estudiantes en los niveles altos en rendimiento de lectura son EEUU y Canadá (ambos 14%) y Corea y Nueva Zelanda (13 %). Este porcentaje en España se sitúa en un 5 %, inferior a las medias internacionales (7%), algo que se repite prácticamente igual en Ciencias.

A la cola también en ciencias

En el área de ciencias destaca Japón con 547 puntos, frente a los 485 de España, dos puntos más que en 2018. La media OCDE es también de 485 y el de la Unión Europea es de 484. Respecto a 2012, el rendimiento cae once puntos en la media de nuestro país y en el conjunto de la OCDE son 21 puntos menos.

El listado de autonomías, en este caso, lo lidera Castilla y León (506 puntos), Galicia (506) y Cantabria (504), y lo cierran Andalucía (473), Canarias (473), Melilla (414) y Ceuta (410).

Pese a colocarse en la cola del ranking por comunidades, la puntuación de ciencias es la única que mejora Andalucía. El dato de 2022 es dos puntos mejor que hace cuatro años (471), iguala el de 2015 (473) y empeora respecto a 2012 (486).







Descalabro en 4º de ESO

El último informe PISA muestra en España una caída en sus conocimientos de Matemáticas y Lectura, más suave que en otros lugares, y traza una clara tendencia a la baja a lo largo de la última década. La recogida de datos en campo se retrasó un año y el estudio se hizo en 2021, en vez de 2020, debido a la pandemia que ha pasado factura a casi todos los países en forma de una fuerte pérdida de aprendizaje.

Otro aspecto destacable del primer Pisa pospandemia es el descalabro general de las puntuaciones en matemáticas y comprensión lectora y una mínima mejoría en ciencias mientras que algunos países de nuestro entorno se hunden todavía más. Desde 2012 a 2018, el alumnado de todo el mundo -España incluida- experimentó una tendencia descendente en la matemáticas. Lejos de amortiguarse o recuperarse, la caída continúa. Y parece no tener frenos. En 2022, una vez atravesada la pandemia de coronavirus, España empeora sus resultados en matemáticas y comprensión lectora, lo que confirma que los confinamientos han lastrado los aprendizajes. No solo aquí, sino a en todo el mundo. Los países de la OCDE, de media, todavía suspenden más. En compresión lectora el dato también es desolador aunque, en España, no hay comparativa con 2018 sino con 2012 por las irregularidades detectadas en aquella ocasión. En ciencias, mientras, hay una mínima mejoría.