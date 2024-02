28 malagueños influyentes

La portavoz del PP de Málaga, Elisa Pérez de Siles. / L. O.

Elisa Pérez de Siles

Portavoz del PP en el Ayuntamiento de Málaga

«Andalucía es tierra de esperanza, de oportunidades y con un atractivo fuera de toda duda pero tiene por delante retos y desafíos que requieren de un trabajo conjunto, como hacer frente a la sequía o a los problemas de movilidad para evitar que nuestro futuro se limite. Hoy, miramos de tú a tú al resto de España. Somos solidarios, prósperos y capaces pero no nos callaremos ante ningún agravio. Defender y construir una mejor Andalucía es tarea de todos y en Málaga seguiremos trabajando para impulsar el crecimiento y ser motor clave para Andalucía porque creemos en su capacidad y en su gente».

Dani Pérez, en su rueda de prensa. / L. O.

Daniel Pérez

Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga

«Tras más de cuarenta años de autonomía, Andalucía se ha convertido en una tierra próspera para los andaluces y las personas que proceden de otros países y comunidades. La provincia de Málaga es referente mundial en turismo gracias a avances como la construcción de la Hiperronda, la llegada del AVE y la ampliación del aeropuerto. Y la ciudad también se ha convertido en referente en lo tecnológico, con el auge del PTA y la llegada del IMEC. Pero debemos seguir avanzando sin expulsar a los propios andaluces y uno de los retos actuales es la construcción de vivienda asequible para que nuestra tierra sea más justa».

Toni Morillas, portavoz de Con Málaga en el Ayuntamiento de Málaga. / L. O.

Toni Morillas

Portavoz de Con Málaga en el Ayuntamiento de Málaga

«Las andaluzas y los andaluces conquistamos nuestra autonomía en las calles, con la movilización del 4 de diciembre, refrendada luego en las urnas el 28F. Hoy, como entonces, es imprescindible una ciudadanía andaluza en pie y movilizada. Pedir tierra y libertad es defender derechos como la salud, la educación o el derecho al cuidado, amenazados por el grave deterioro y la escalada privatizadora del gobierno autonómico. Es defender los derechos feministas y trabajar para ‘reverdecer’ nuestra Andalucía con una transición productiva sostenible con la que superar la emergencia climática y garantizar la igualdad y la calidad de vida para todas las personas».

Lourdes García, presidenta de la Audiencia Provincial de Málaga / La Opinión

Lourdes García

Presidenta de la Audiencia Provincial de Málaga

«Es difícil ser optimista en los tiempos que corren cuando hablamos del ámbito de la Justicia. Nuestra estructura no termina de ponerse a la altura de las necesidades de la ciudadanía y ello afecta a todos los órdenes jurisdiccionales. Nos quedan pendientes importantes retos. Pero no es tiempo de desaliento ni de falta de optimismo. Se van dando algunos pasos. Este año entrará en funcionamiento un juzgado de violencia sobre la mujer en Málaga que permitirá poner en marcha un servicio de guardia que evitará el peregrinaje de las víctimas por otros juzgados. Celebramos un año más el día de Andalucía, con alegría y esperanza en el futuro y con un gran deseo de concordia y armonía que nos acerque a una sociedad más justa e igualitaria».

José Carlos Escribano, presidente de la Cámara de Comercio de Málaga / La Opinión

José Carlos Escribano

Presidente de la Cámara de Comercio de Málaga

Aunque las perspectivas para 2024 son favorables, las previsiones auguran una ralentización de la economía en general. Ante este contexto, Andalucía debe potenciar todo lo relacionado con el sector de las nuevas tecnologías aprovechando los fondos europeos, pero sin olvidar sus grandes motores, como son el sector servicios y el agroalimentario, teniendo en el turismo su gran baza. Al igual que la construcción, tan necesitado de apoyo para volver a impulsarlo, Andalucía debe conseguir una mayor sostenibilidad a medio plazo, impulsar proyectos energéticos como el hidrógeno verde y, cómo no, dotarse de las soluciones hídricas que palíen la falta de agua.

Natalia Sánchez, vicepresidenta ejecutiva del la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) / La Opinión

Natalia Sánchez

Secretaria general de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM)

Las empresas de Andalucía están siendo protagonistas de un nuevo impulso económico de la región. Además de ensalzar su cultura, historia y tradición, admirándola por su diversidad, su carácter social y genialidad artística, Andalucía puede presumir de un tejido productivo dinámico e innovador. Está llamada a ocupar un lugar de referencia en la economía española, avanzando en el diálogo social y la colaboración público-privada, generando estabilidad, ganando en seguridad jurídica y simplificación administrativa. Construyendo, además, un futuro industrial prometedor, posicionándose en la producción de hidrógeno verde y renovables. Ilusionando, emprendiendo, generando empleo y prosperidad para todos.

El secretario general de CCOO en Málaga, Fernando Cubillo. / Álex Zea

Fernando Cubillo

Secretario general de CCCO en Málaga

Que la riqueza de nuestra tierra andaluza se la lleven fuera nos hace ser dependientes, económicamente hablando, de manera constante. Fijar esa riqueza a nuestra tierra, que el beneficio empresarial tenga un retorno social aumentando los ingresos del presupuesto andaluz, fortalece nuestra región. ¿De qué sirve un crecimiento económico nominal, si deja atrás a cientos de miles de andaluces sin prestaciones sanitarias, educativas, sociales suficientes para vivir con dignidad? Reducir impuestos a quienes más tienen, terminamos pagándolos todos. Necesitamos una Andalucía pensada para las personas, para ello es necesario fijar nuestra riqueza a nuestro territorio.

Soledad Ruiz, secretaria General UGT Málaga / La Opinión

Soledad Ruiz

Secretaria general de UGT en Málaga

El 28 de febrero suele ser otro día de fiesta más, tal vez coincide con un sentimiento de pertenencia al territorio en el que vivimos. Para los trabajadores y trabajadoras podría ser una bandera, sin tela, de esperanza, de reconocimiento y de disfrute de derechos. La mayoría de las familias obreras desconocen el texto del Estatuto de Autonomía, el elenco de derechos que despliega. Hay personas que señalan la salud, la educación, el empleo y la vivienda, pero ponen su mirada en la Constitución. El conocimiento da paso a las reivindicaciones y a la clase política no le interesa. Desde UGT queremos contribuir al conocimiento de ese primoroso ‘Título I’. Sólo así el 28F obtendrá todo su significado.

Antonio Alcazar, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Málaga. / L. O.

Antonio Alcázar

Portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Málaga

«Andalucía lo tiene todo, su clima, sus playas, su campo, su gastronomía, sus gentes… Es un lugar idílico para vivir. Una Andalucía rural, agraria y pesquera, olvidada por las políticas de Bruselas, y que siempre ha sido un motor económico y de empleo. Una Andalucía con un turismo de calidad, que siga aportando trabajo y riqueza a la región y donde cada vez hay mejores y mayores profesionales, con empleos y salarios dignos. Una Andalucía tecnológica, fuente de innovación, de investigación y de calidad. Una Andalucía donde la vivienda, el sistema sanitario y la educación, esté lo suficientemente consolidado y no en precario, como hasta ahora sucede. Andalucía es felicidad».

Josele Aguilar, senador por el PSOE / La Opinión

Josele Aguilar

Parlamentario andaluz y portavoz adjunto del PSOE de Andalucía

«El 28 de febrero Andalucía se levantó para exigir más derechos y prosperidad. Andalucía no quería ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie. Los andaluces depositamos en la reivindicación del autogobierno la esperanza de salir del abandono histórico en el que estaba Andalucía. Y se consiguió: Andalucía es una tierra que se identifica con la igualdad, con la solidaridad, con la acogida, con el progreso, con las oportunidades. Pero no podemos ser conformistas. Tenemos la obligación de hacer de Andalucía la mejor tierra para el futuro de nuestros jóvenes. Que la celebración del 28F sea un revulsivo para seguir adelante».

Patricia Navarro, delegada de la Junta de Andalucía en Málaga y presidenta provincial del PP / Álex Zea

Patricia Navarro

Delegada de la Junta de Andalucía en Málaga y presidenta provincial del PP

«Andalucía ha experimentado un cambio a mejor en los últimos 5 años, en los que hemos sido capaces de construir un proyecto común que avanza gracias al empuje de los andaluces y andaluzas y en el que Málaga ejerce un liderazgo clave, como una provincia pujante que se crece antes los problemas y los retos que se nos plantean. En ese proyecto defendemos el hermanamiento de los andaluces con el resto de los españoles, ‘en quienes reconocemos inquietudes y aspiraciones comunes, y con quienes sostenemos esta nación de iguales que garantiza y protege nuestra Constitución’. Ahora, Andalucía aspira a seguir siendo una tierra que une, que empatiza y que conecta al conjunto de españoles».

Toni Valero, diputado de Sumar por Málaga y coordinador regional de IU / Álex Zea

Toni Valero

Diputado de Sumar por Málaga y coordinador regional de IU

«El 28F tiene que ser una ofensiva progresista frente a los intentos de la derecha de resignificar el andalucismo desvinculándolo de las históricas y actuales aspiraciones de justicia social. Los grandes retos de Andalucía son frenar el recorte en los servicios públicos que ahonda en la fractura social y territorial y cambiar el modelo de desarrollo para superar la emergencia climática, pues vamos al colapso del sector agrícola y a restricciones masivas de agua a la población y a actividades económicas clave como la agricultura o el turismo».

Patricia Rueda, diputada de Vox por Málaga / Álex Zea

Patricia Rueda

Diputada de Vox por Málaga

«La incomparable riqueza de Andalucía brilla con luz propia. Tenemos una gastronomía exquisita, un clima envidiable y tradiciones arraigadas que definen nuestra esencia. Atesoramos un patrimonio natural, artístico, cultural, arquitectónico e histórico que son únicos en el mundo. Poseemos recursos y una gente extraordinaria. Lo que faltan son políticos, y políticas, que nos devuelvan nuestro esplendor y nos impulsen hacia un futuro prometedor para nuestros hijos y para nuestra tierra».

Suso Gallardo, entrenador del Balonmano Costa del Sol Málaga / La Opinión

Suso Gallardo

Entrenador del Balonmano Costa del Sol Málaga

«Poder disfrutar de todos los encantos y virtudes que nos brinda Andalucía a diario es un absoluto privilegio. Una tierra con un impacto turístico, por su clima, sus monumentos y su gente, fuera de lo común. También con un potencial empresarial cada vez más potente. En definitiva, un lugar estratégico que tiene todas las herramientas y recursos para consolidarse como una de las regiones punteras de España y un referente en el Sur de Europa. Esa ambición por continuar derribando barreras y seguir progresando en todos los ámbitos debe ser el camino a seguir para una comunidad que parece que no tiene techo».

Carlos Bautista, delegado de Salud de la Junta de Andalucía en Málaga / La Opinión

Carlos Bautista

Delegado de Salud de la Junta de Andalucía en Málaga

«El principal reto es garantizar un sistema sanitario público eficaz y eficiente, así como asegurar la accesibilidad de la población al mismo para evitar las inequidades e ir aumentando progresivamente la financiación del sistema público para que al final de la legislatura estemos por encima de la media nacional. En esto se basa el trabajo continuado que lleva a cabo la Consejería de Salud y Consumo a través de la Delegación Territorial en Málaga de renovación y puesta al día de las infraestructuras, tecnología, personal, y organización de la sanidad pública».

Pedro J. Navarro, presidente del Colegio de Médicos de Málaga / La Opinión

Pedro J. Navarro

Presidente del Colegio de Médicos de Málaga

«La profesionalidad y excelente formación de los sanitarios de Andalucía es la baza principal con la que cuenta la sanidad andaluza pero no puede recaer todo el peso en mano de los profesionales. Hace falta una gestión eficaz que haga frente a los grandes retos: la falta de médicos, la retribución de los galenos andaluces -la más baja de España-, los contratos de corta duración, las agresiones, el retraso en las pruebas diagnósticas, las listas de espera quirúrgicas, la falta de tiempo para investigar y la actualización de los baremos de los médicos de la sanidad privada por parte de las aseguradoras son, entre otros, los problemas principales a los que se enfrenta nuestra provincia».

José Miguel Carrasco, presidente del Colegio de Enfermería de Málaga / La Opinión

José Miguel Carrasco

Presidente del Colegio de Enfermería de Málaga

«Tenemos que salir de este pozo en el que nos encontramos y del que no vemos el final desde la pandemia. Y creo que el potencial que tenemos entre todos nosotros es el unirnos, ser solidarios y tener una visión a largo plazo. Las necesidades de la población han cambiado, no son las que existían antes y los profesionales del sistema sanitario, tanto público como privado, tenemos que adaptarnos para dar respuesta a estas nuevas necesidades y a estos nuevos retos que se nos plantean y para los que tenemos que tener una apuesta firme, en la que todos estemos de acuerdo, compartamos el mismo espacio y los mismos objetivos del futuro. El capital humano con el que contamos para ello es, indudable e incuestionablemente, de gran calidad».

Francisco Tinahones, director Científico de IBIMA Plataforma BIONAND / La Opinión

Francisco Tinahones

Director Científico de IBIMA Plataforma BIONAND

«Si construyéramos un DAFO para analizar la viabilidad de nuestra comunidad rellenaríamos todas las casillas. Como principal fortaleza destacaría su colectivo humano por su capacidad de trabajo y su ingenio y por supuesto su historia y geografía. La debilidad no quiero que sea la autocomplacencia, hemos avanzado mucho pero todavía estamos lejos de otras regiones de Europa. La amenaza más palpable es la falta de recursos hídricos que puede dar al traste con muchos proyectos, una solución urgente es necesaria más allá de rogarle al cielo y como oportunidad principal, en esta era digital, es atraer talento y recursos con el imán de nuestra calidad de vida».

Ángelo Néstore, poeta y editor / La Opinión

Ángelo Néstore

Poeta y editor

«Llegué a Andalucía desde el sur de Italia a los veintiún años en busca de otro sur. Si algo he aprendido de esta tierra, es la posibilidad de que los límites identitarios sean abiertos, maleables y felices con la diferencia, algo impensable en mi tierra natal. Lo andaluz se define por su mestizaje, y lo mestizo siempre es alegre porque acoge con la curiosidad de no tener que entenderlo todo necesariamente. El desafío consiste en mantener una mirada fresca y abierta, sobreviviendo a las exigencias capitalistas que intentan reducir esta tierra a un simple fetiche exótico para el ojo extranjero».

José María Luna, director de la Agencia Pública para la Gestión del Museo Casa Natal Picasso, Museo Ruso y Pompidou / La Opinión

José María Luna

Director de la Agencia Pública para la Gestión del Museo Casa Natal Picasso, Museo Ruso y Pompidou

«Andalucía es una de esas regiones sobre las que sobrevuelan más tópicos. Y lo que es peor, más tópicos negativos. Yo me rebelo contra esta negatividad. Andalucía no es más que nadie, pero tampoco menos. No hace falta glosar las glorias de nuestra historia al servicio de Andalucía, España y la Humanidad. Bastará con mirar en nuestro derredor y encontrar ejemplos sinnúmero de nuestra capacidad de sobreponernos a tantos condicionantes y encontrar nuestro lugar en el mundo. Un mundo, por cierto, que aspira en gran número a venirse a vivir y trabajar entre nosotros. Pero no nos dejemos llevar por el ombliguismo y sigamos luchando, por aquello de que si las musas nos visitan (parafraseando a Pablo Picasso) que nos pillen con las manos en la masa. Y en esa masa la cultura y el patrimonio son ingredientes fundamentales. Y el único camino para llegar a la cultura es la educación. Educación y cultura deben ser un pasaporte de presente y futuro, impreso en la tinta indeleble de nuestra historia. Llena de tópicos, sí, pero plena también de gloria».

Kike Mesa, director y productor de cine / La Opinión

Kike Mesa

Director y productor de cine

«Los andaluces no somos muy propensos a reivindicarnos como nación o nacionalidad porque simplemente somos el mundo. Somos un pueblo que surge de la mezcla de pueblos y culturas desde hace miles de años, nuestro poder está en la inclusión. No redundamos en reivindicar el mar, el sol, el arte, el talento y el sacrificio porque entendemos que no nos pertenecen más que a aquellos que los valoran y admiran, y si algo nos satisface de verdad es compartirlos. Es un sentimiento que no depende de cuán grande sea un territorio; nace de la certeza y la confianza en una cultura y una riqueza que están vivas y en permanente cambio. Nos sentimos como el león en la sabana o la ballena en el mar, seguros de nuestro poderío, sin alimentar miedos que nos lastran e impiden ejercer nuestro poder. Ser andaluz y universal es una redundancia pero, como las ballenas a veces, debemos tener cuidado con los buques que surcan nuestro destino».

Álex Meléndez, músico y escritor / La Opinión

Álex Meléndez

Músico y escritor

«En Andalucía hace falta menos pandereta y más malafollá», decía Carlos Cano y, razón no le faltaba. Un territorio obligado a condenar al ostracismo su pasado andalusí, a entregar su identidad por el bien patrio que hace con ella mástil de bandera de esa España que vendemos fuera a bombo y platillo, esa gran riqueza turística que se crea aquí y que solo deja migajas, gente trabajando muy duro para no llegar a fin de mes, sufriendo una gentrificación brutal, una nueva desbandá que nos lleva a muchos a tener que buscarse un techo bastante lejos de su ciudad para poder medio sobrevivir. Los números son terroríficos respecto al paro, sanidad, nivel escolar y vivienda. Pero señalar estas deficiencias es como la señora que habla mal de su marido pero que no permite que la vecina diga nada malo de él. Si pudiera cambiar un verso del himno pondría:«Andaluces, despertaos».

Margarita del Cid, alcaldesa de Torremolinos. / La Opinión

Margarita del Cid

Alcaldesa de Torremolinos

«El espíritu del andalucismo, a diferencia de otros nacionalismos, pone el acento en las raíces culturales, en el sentido de pertenencia a una tierra a través de sus costumbres, en el concepto de que una identidad debe ser, ante todo, humanista, universal y solidaria. Así lo entendemos también desde Torremolinos, una ciudad eminentemente turística, puerta de Andalucía para cientos de miles de visitantes venidos de todo el mundo y que apuesta, en el actual contexto de crecimiento, por un desarrollo sostenible, que sepa compaginar la fuerza tractora del área metropolitana de Málaga con una gestión racional de los recursos; y con una apuesta por la regeneración urbana que suponga una revolución a nivel estético, social y medioambiental».

Joaquín Villanova, alcalde de Alhaurín de la Torre / L. O.

Joaquín Villanova

Alcalde de Alhaurín de la Torre

«El reto más exigente que tenemos en nuestra Comunidad es aportar soluciones urgentes, de consenso y sin fisuras, para paliar el gravísimo problema de la sequía, particularmente en materia de infraestructuras. Si no trabajamos en ello, significará un duro golpe para nuestro sector productivo, para el campo, para el turismo y para la vida. Otros desafíos pasan por abordar la amenaza del despoblamiento rural y mejorar la movilidad urbana, promoviendo el transporte público, reduciendo la huella de carbono y estimulando una sólida industria verde. Sigamos trabajando por una Andalucía más próspera, unida, sostenible, inclusiva, amable y un municipalismo activo con ciudadanías más implicadas».

Jesús Lupiáñez, alcalde de Vélez-Málaga. / La Opinión

Jesús Lupiáñez

Alcalde de Vélez-Málaga

«Andalucía se enfrenta a desafíos cruciales, liderando todos los índices de crecimiento del país, con la preocupación por el agua. La escasez hídrica y su gestión sostenible son vitales, dado su impacto en la agricultura, especialmente, en los subtropicales, que genera cientos de puestos de trabajo y millones de euros de beneficio. Los decretos de sequía impulsados por Juanma Moreno necesitan la confirmación del Gobierno central con la construcción de la desaladora. Las desalobradoras que plantea la Diputación son un respiro, a falta de noticias desde Madrid. La movilidad sostenible es otro gran reto, con la urgencia de infraestructuras eficientes para el crecimiento de la comarca. El desarrollo inteligente y la innovación son clave para aprovechar las oportunidades de nuestra tierra».

Francisco Santos, alcalde de Coín. / La Opinión

Francisco Santos

Alcalde de Coín

«Debemos de sentirnos muy orgullosos de la Andalucía en la que vivimos; de nuestra gente, nuestra cultura, nuestro patrimonio y nuestra historia. Pero también de ese crecimiento experimentado en los últimos años en los que Andalucía es protagonista y un polo de atracción inversora, siendo líderes en creación de empresas y empleo. Durante años muchísimos andaluces han tenido que mirar fuera de nuestras fronteras para invertir o buscar trabajo, hoy lo tenemos aquí y esta es una de las potencialidades de nuestra tierra: fomentar la formación profesional, el crecimiento empresarial y la capacidad inversora. Y lo más importante, Andalucía mira hacia dentro y hacia fuera, y apuesta por todos sus pueblos y provincias, creando sinergias para unidos ser una gran locomotora».

José Manuel Rando, comisario de Marbella. / L. O.

José Manuel Rando

Comisario de Marbella

«España es uno de los países más seguros del mundo y contribuimos a ello, modestamente, todas las mujeres y hombres de la Policía Nacional, una institución bicentenaria. Málaga, la Costa del Sol, Andalucía, magníficos exponentes de tal afirmación. Somos uno de los destinos más visitados del mundo y este año hemos logrado la ruptura de la estacionalidad, un hito que se viene fraguando desde hace tiempo. Me gustaría destacar la seguridad, clave para allanar el camino del desarrollo económico, de la prosperidad y bienestar de nuestra tierra. Seguridad que se sustenta y es responsabilidad esencial de la Policía Nacional y la Policía Local. En colaboración leal y eficaz, somos garantes del mantenimiento de la seguridad ciudadana».

Juan Antonio Ferrer Medina, intendente mayor de la Policía Local de Málaga / La Opinión

Juan Ferrer

Intendente principal jefe de la Policía Local de Málaga

«Andalucía sigue mejorando y avanzando hacia los nuevos retos que la sociedad nos marca en el día a día. En este aniversario podemos decir que muestra región cuenta con una nueva Ley de Policías Locales que responde a los grandes retos de nuestra comunidad en el siglo XXI. Los andaluces deben saber que sus policías locales están siempre ahí para cuando las necesiten, estando integradas por agentes cada vez mejor formados y preparados, en constante mejora, siempre en guardia, siempre atentos».

José María Páez, juez decano de Málaga. / Álex Zea

José María Páez

Juez decano de Málaga

«Desde mi ventana tengo la fortuna de contemplar la bahía de Málaga. Cuando veo zarpar los cruceros que nos visitan diariamente, recuerdo a un querido vecino residente en Nueva York que pasaba largas temporadas en Andalucía. Aaron siempre me decía que podría haber elegido cualquier lugar del mundo para fijar su segunda residencia, pero que aquí se sentía distinto, frente a nuestro Mediterráneo, donde la luz del sol y el calor de la gente le transmitían vida. Andalucía es como esos enormes barcos que navegan con rumbo firme frente a cualquier tempestad. Abordo viajamos los andaluces, que procuramos que este barco llegue al puerto de una Andalucía magnífica. Feliz día de Andalucía».