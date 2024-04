La mitad de los andaluces tiene dificultades para comprar carne o pescado

Un año más, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha llevado a cabo su encuesta para conocer cuál es la situación económica real de las familias españolas, qué gastos comunes se convierten en un lujo, qué pueden afrontar con sus recursos y qué queda fuera de su alcance.

Para saber todos estos parámetros, la organización ha elaborado el Índice de Solvencia Familiar, un valioso indicador de la capacidad de los hogares españoles para afrontar los gastos de la vida cotidiana.

Tal y como avanza la organización, los «datos son inquietantes», y es que el informe de la OCU revela que Andalucía es la comunidad autónoma con peor situación económica del país.

En la autonomía andaluza al menos uno de cada diez hogares considera que está en muy graves dificultades para afrontar sus gastos cotidianos.

Según la encuesta, el 50% tiene dificultades para comprar carne o pescado, el 41% tampoco puede comprar frutas ni verduras; mientras que al 38% se le hace difícil comprar pan, pasta, arroz, aceite y lácteos.

Las consultas médicas son otro de los gastos que muchas familias no pueden afrontar. Según la OCU, el 50% no puede permitirse ir al dentista ni tratamientos relacionados con la salud mental y psicología (58%). Por otro lado, irse de vacaciones también parece cosa de ricos. Y es que el 57% de los andaluces no puede tomarse unos días de descanso laboral.

Solo un 28% de los españoles considera que tiene una situación «desahogada», mientras que el resto vive mucho peor: el porcentaje de personas que han tenido en este último año graves dificultades para afrontar sus gastos se acerca al 10%.

El mercado de Atarazanas, a inicios de febrero de 2024. / Gregorio Marrero

Gastos difíciles de afrontar

Aproximadamente la mitad de las familias españolas, según los datos de la encuesta, ha tenido en 2023 dificultades para afrontar los gastos relacionados con su vivienda: pagar la hipoteca, en muchos casos, pero también el alquiler es más complicado que en años anteriores. Y también es un reto pagar los suministros o la calefacción, aunque el precio de la energía se haya moderado en los últimos tiempos.

De todas las partidas de gasto analizadas, las que han supuesto un mayor aumento en cuanto a la dificultad para afrontarlas en 2023 respecto al año anterior por parte de las familias españolas son las relacionados con la alimentación (en concreto alimentos frescos como carne y pescado), el pago de la hipoteca (la subida del Euríbor disparó las hipotecas a tipo variable) y el del alquiler. También es cada vez más complicado costear actividades de ocio (no ya una semana de vacaciones, sino incluso una corta salida de uno o dos días).

Los menos agobiados

Según el índice de la OCU quienes tienen mejor situación económica son una pareja de jubilados con dos pensiones. Junto a ellos, un joven trabajador (menos de 36 años), que viva solo.

En cambio, las familias lo tienen mucho más complicado, sobre todo cuando hay varios hijos, alguno de los miembros está desempleado o son familias monoparentales.

La mayoría de los españoles tiene dificultades para ahorrar. / L. O.

El 72% de los hogares españoles no puede ahorrar

La encuesta de la OCU ofrece también otro indicador para medir la situación financiera de las familias españolas: la capacidad de ahorro de los hogares. Actualmente al 72% de hogares españoles les resulta difícil o imposible ahorrar y únicamente el 7% puede ahorrar de manera más o menos relajada.

Desde la OCU insisten en que «se eliminen de manera definitiva los impuestos energéticos; se mantenga la bajada del IVA de los alimentos, y se amplíe a productos básicos como la carne y el pescado; se faciliten los acuerdos de las familias con dificultades con entidades bancarias, para reducir cuotas o que se concedan moratorias en el pago de hipotecas».

