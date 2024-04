Un vestido de flamenca hecho de 300 historias

El traje de flamenca no solo es un vestido. Se trata de un icono cultural, que representa la esencia y tradición de Andalucía.

El vestido de gitana es el único traje regional español que ha evolucionado en el tiempo, tanto que se ha convertido en todo un referente de la cultura española y un icono de moda, ya que, cada año, el traje de flamenca se reinventa con nuevos materiales, complementos o estampados.

Con el objetivo de rendir homenaje a esta prenda tan icónica, Lanjarón lanza su vestido ‘Origen’, confeccionado a partir de más de 300 historias. La encargada de diseñarlo y confeccionarlo ha sido la granadina Beatriz Peñalver.

Una aventura que no dudó en aceptar: "Estoy encantada, aunque mi marca no se centra en los trajes de flamenca, he hecho muchos", cuenta.

Beatriz Peñalver / La Opinión

Peñalver es la fundadora de Peñalver Brand, firma española que tiene como misión representar una visión contemporánea de la cultura de su tierra, Andalucía.

Confeccionar un traje con tanta historia ha sido una ardua tarea, puesto que Beatriz ha tenido que buscar el equilibro para que represente a todas: "Tenía 303 clientes, era un trabajo con mucha libertad, pero con mucho requerimiento y al final, pues lo que he hecho es una pieza muy icónica, que representa a la mayoría de los andaluces", explica.

Para ello, la diseñadora ha ido "agrupando" las historias en función de elementos, colores y sentimientos.

La historia de cuatro malagueñas

De las 303 historias que componen este vestido, se encuentra la de María, Marisa y sus dos hijas, cuatro malagueñas cuyas historias han servido de inspiración para crear este vestido.

María es del Rincón de la Victoria y desde pequeña recuerda los volantes y lunares de su vestido. Una tradición que dejó de lado en la adolescencia, pero que volvió a retomar con el paso de los años: "Me empezó a interesar y pensé en hacerme un único vestido, pero quería que fuese especial", afirma.

Tan especial que su traje le recuerda a las personas más importantes de su vida: sus abuelos: "Fue hace siete años, cuando fui a la costurera del pueblo de mis abuelos, en El Borge. Me recuerda tanto a ellos porque cada vez que iba a arreglarlo, siempre me quedaba con ellos, además de que ellos fueron mi inspiración para este traje", recuerda con añoranza.

María en la Feria de Málaga. / La Opinión

Desde entonces, su vestido verde y blanco, como la bandera de Andalucía le acompaña en cada una de las ferias andaluzas: "Es muy especial y es un orgullo que lo hayan elegido, porque honra a mis abuelos", sostiene.

Marisa es otra de las malagueñas cuya historia ha servido de inspiración. La de ella es una historia de cómo un traje puede pasar de generación en generación. Su primer vestido fue a los seis años y lo heredó de su difunta hermana, que murió con esa edad: "Era heredado a su vez de mi prima y a mi madre le hacía ilusión que yo me lo pusiera y me lo puso con una mantilla que era de unos visillos de ventana", cuenta.

Las hijas de Marisa, en la Feria de la capital / La Opinión

Ahora sus hijas, han heredado el amor por este vestido y, aunque ellas cuentan con el suyo propio, no hay Feria de Málaga sin volantes, lunares y flores: "A pesar del calor mi madre nos vestía a mi hermana y a mí de flamenca. Nos encantaba, lo que más recordamos es cuando nos llevaba a hacernos la típica foto que tiene todo el mundo. Cuando la vemos nos reímos mucho y a la vez pena de ver el tiempo como pasa", rememoran.

Un vestido para la historia

El vestido Origen será no solo presentado en el mes de abril coincidiendo con el inicio de la Feria de Abril, sino que lo lucirá una modelo andaluza, y formará parte de distintas acciones y eventos durante los próximos meses a nivel nacional.