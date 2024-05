¿Por qué hay huelga docente el 14 de mayo? Estos son los motivos que han hecho estallar a la comunidad educativa andaluza

Los profesionales de la enseñanza en Andalucía han dicho 'basta'. Docentes de todos los niveles de enseñanza están llamados a participar en la huelga que tendrá lugar el próximo martes 14 de mayo, y que ha sido convocada por los sindicados ANPE, Ustea y CCOO. El aumento de las plantillas docentes es uno de los principales motivos de este paro, pero hay muchos más. Estos son todos los detalles.

¿Cuáles son las reivindicaciones?

Los sindicatos convocantes reclaman al gobierno de Juanma Moreno y a la Consejería de Desarrollo Educativo y FP, dirigida por Patricia del Pozo, "que asuman su responsabilidad sin escudarse en un contexto estatal que no es ni puede ser un obstáculo para la defensa de nuestra Educación Pública". Estas son sus reivindicaciones:

Aumento de las plantillas docentes . El aumento de las plantillas de todos los cuerpos y especialidades es una de las principales reivindicaciones del colectivo.

. El aumento de las plantillas de todos los cuerpos y especialidades es una de las principales reivindicaciones del colectivo. Bajada de las ratios. "Bajada de la ratio en todos los niveles y enseñanzas, para poder dar a todas nuestras alumnas y alumnos la atención personalizada que necesitan". "La bajada de la ratio es la principal reivindicación de la comunidad educativa, desde hace años".

No más cierre de líneas . "Terminar con la política de supresión de aulas en la escuela pública que está suponiendo un enorme perjuicio a los centros educativos y a la labor que desarrollan". Según los datos de Ustea, desde la llegada de Moreno Bonilla al gobierno de la Junta de Andalucía "se han recortado 1.943 aulas en la Educación Pública y con las supresiones previstas para el próximo curso, esta cifra superará las 2.500". Frente al argumento del cierre de aulas por la bajada de la natalidad, los sindicatos reclaman que esto sirva para bajar las ratios en todos los niveles de enseñanza.

. "Terminar con la política de supresión de aulas en la escuela pública que está suponiendo un enorme perjuicio a los centros educativos y a la labor que desarrollan". Según los datos de Ustea, desde la llegada de Moreno Bonilla al gobierno de la Junta de Andalucía "se han recortado 1.943 aulas en la Educación Pública y con las supresiones previstas para el próximo curso, esta cifra superará las 2.500". Frente al argumento del cierre de aulas por la bajada de la natalidad, los sindicatos reclaman que esto sirva para bajar las ratios en todos los niveles de enseñanza. Atención a la diversidad . "Mejora de la atención a la diversidad y al alumnado más vulnerable, como aquel con necesidades específicas, en todos los centros educativos". Además, los sindicatos reclaman la dotación de profesionales de Orientación Educativa, Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje a todos los centros educativos y por cada 250 estudiantes, "para una educación inclusiva".

. "Mejora de la atención a la diversidad y al alumnado más vulnerable, como aquel con necesidades específicas, en todos los centros educativos". Además, los sindicatos reclaman la dotación de profesionales de Orientación Educativa, Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje a todos los centros educativos y por cada 250 estudiantes, "para una educación inclusiva". Reducción de la carga lectiva . "Reducción del horario lectivo docente para poder realizar nuestra labor de planificación y coordinación, sin que esto suponga el sacrificio de nuestra vida personal". En concreto, reclaman "una reducción del horario lectivo que suponga no más de 23 horas lectivas en Infantil y Primaria y entre 16 y 18 horas lectivas en Secundaria".

. "Reducción del horario lectivo docente para poder realizar nuestra labor de planificación y coordinación, sin que esto suponga el sacrificio de nuestra vida personal". En concreto, reclaman "una reducción del horario lectivo que suponga no más de 23 horas lectivas en Infantil y Primaria y entre 16 y 18 horas lectivas en Secundaria". Reducción de la carga burocrática . "Reducción de la carga burocrática, para poder dedicarnos a lo más importante: la educación de nuestras alumnas y alumnos".

. "Reducción de la carga burocrática, para poder dedicarnos a lo más importante: la educación de nuestras alumnas y alumnos". Estabilización de los interinos . Según explica Ustea, "tras los mal llamados 'procesos de estabilización', muchas compañeras y compañeros interinos han acabado en el paro".

. Según explica Ustea, "tras los mal llamados 'procesos de estabilización', muchas compañeras y compañeros interinos han acabado en el paro". No mercantilización de la FP. Los sindicatos denuncian la privatización del sector de la Formación profesional y exigen la creación de plazas públicas de FP.

¿Quién convoca?

La huelga docente del 14 de mayo ha sido convocada por los sindicatos ANPE, Ustea y CCOO, tres de los cinco sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación. UGT y CSIF, los otros dos integrantes de la Mesa, no han convocado la huelga. Por su parte, CGT también ha convocado huelga y se sumará a las concentraciones de los sindicatos de la Mesa Sectorial. Además, el Sindicato de Estudiantes se ha sumado a la convocatoria de la huelga docente.

Desde UGT Enseñanza explican que su decisión se debe a que las encuestas realizadas entre su afiliación revelan que no iba a ser secundada. "Nuestros afiliados consideran que a final de curso, con las evaluaciones a las puertas, no es el momento para una huelga educativa, por lo que no la van a secundar", desarrollan fuentes de UGT.

"No obstante, sí estaremos en la concentración que se hará ese día en las provincias. Estaremos apoyando y en la calle, que es donde tenemos que estar", apuntan las mismas fuentes. Añaden también que no descartan convocar una nueva huelga "a principio de curso si la situación sigue igual. Tendríamos que valorarlo".

¿Dónde son las manifestaciones?

Las manifestaciones comenzarán a las 12:00 horas en las capitales de las ocho provincias andaluzas. En Almería, la manifestación comienza en Obispo Orberá; en Cádiz, frente al Ayuntamiento; en Córdoba se iniciará en el Parque de los Patos; en Granada, en la Puerta Real; en Jaén la manifestación arrancará desde la Subdelegación del Gobierno; en Málaga lo hará desde la Delegación de Educación; y en Sevilla, en el Palacio de San Telmo.

Cartel de las manifestaciones de la huelga docente en Andalucía el 14 de mayo / ANPE, USTEA, CCOO

Primera huelga educativa desde antes de la pandemia

La última huelga educativa en Andalucía tuvo lugar el 4 de marzo de 2020, justo antes de la pandemia, por lo que desde Ustea consideran que "hace demasiado tiempo que no se convoca algo similar y parece que hay ganas en los claustros".

Una percepción que comparten desde CCOO. "Estamos encontrando un ambiente muy receptivo en los centros. Nos están llamando muchos coles e institutos para ir a explicar los motivos", cuentan fuentes de CCOO. Pero consideran que "esto no puede ser el punto final de las movilizaciones. Es el inicio de las mismas. Si la Consejería no se aviene a negociar, tendremos que seguir movilizándonos", advierten.

Por su parte, la Codapa (Confederación Andaluzas de AMPAS por la Educación Pública) ha mostrado su apoyo al profesorado andaluz y ha respaldado el paro del próximo 14 de mayo. En un comunicado, Codapa ha animado "a las familias de la escuela pública a que se sumen a las movilizaciones (...) promoviendo la educación pública e inclusiva". "Es por ello que Codapa estará en las movilizaciones, haciendo suyas estas demandas, para seguir trabajando en beneficio de lo público".

También Adelante Andalucía ha emitido un comunicado donde muestra "todo su apoyo a la convocatoria de huelga general docente y estudiantil".

Ruptura de las negociaciones

El pasado mes de abril, las cinco organizaciones con representación en la Mesa Sectorial de Educación denunciaron que la ruptura unilateral, por parte de la Consejería que dirige Patricia del Pozo, de las negociaciones que se estaban llevando a cabo.

En este sentido, los convocantes del paro exigen a la Administración que "rectifique y retome el diálogo" con los representantes de los trabajadores para "avanzar hacia un modelo educativo público de calidad e inclusivo, en el que su profesorado vea reconocido su trabajo".

Las organizaciones informaron de que el 1 de abril "la Consejería de Desarrollo Educativo anunció que daba por concluidas las negociaciones sin haberse llegado a abordar ni siquiera un borrador inicial". "La razón aducida por la Administración es la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, lo cual para los representantes del profesorado andaluz es simplemente una excusa".