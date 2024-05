La Comisión de Sequía autoriza el llenado de piscinas privadas en la Costa del Sol a partir del 1 de junio

El llenado de las piscinas privadas de la Costa del Sol dejará de estar prohibido a partir del 1 de junio. Así lo ha decidido en su reunión de este miércoles la Comisión de Gestión de la Sequía de la demarcación hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas. En concreto, "se han valorado positivamente las peticiones de autorización de piscinas privadas para Málaga capital, la Axarquía, la Costa del Sol Occidental y el Campo de Gibraltar, solicitadas por sus respectivos operadores del agua: Emasa,

Axaragua, Acosol y Arcgisa", según se asegura en un comunicado remitido por la Junta de Andalucía. Y, en el caso de Málaga capital, también se ha aceptado la petición encaminada a permitir el llenado de piscinas desmontables en centros educativos o para personas con discapacidad o necesidades especiales.

En relación a las autorización de las piscinas privadas, el secretario general de Agua del Gobierno andaluz, Ramiro Angulo, avisó de “la obligatoriedad de que cuenten con un sistema de recirculación del agua que permita utilizar la cantidad mínima indispensable de este recurso para garantizar la calidad sanitaria del agua y para reponer las pérdidas que puedan producirse por evaporación o limpieza de filtros”. Igualmente, Angulo recordó que "las piscinas públicas ya se encontraban autorizadas desde la anterior Comisión de Gestión de la Sequía de las Cuencas Mediterráneas".

Aumento del agua por habitante

Entre todas las modificaciones aprobadas en la reunión que entrarán en vigor a partir del próximo día 1 de junio, también se encuentra la subida del agua de uso urbano en la Costa del Sol Occidental y el Campo de Gibraltar hasta los 225 litros por habitante y día, cuando actualmente se permitían 200 litros. En el caso de la zona occidental malagueña, se beneficiarán de esta medida los beneficios de Benahavís, Benalmádena, Casares, Estepona, Fuengirola, Manilva, Marbella, Ojén, Torremolinos y Mijas.

En cambio, los 200 litros por habitante y día se mantendrán en el Bajo Guadalhorce y en los términos municipales incluidos en los sistemas malagueños Guadalhorce-Limonero (Málaga capital) y Viñuela-Axarquía (Almáchar, Benamargosa, El Borge, Comares, Cútar, Iznate, Macharaviaya, Moclinejo, Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga, Totalán, Algarrobo, Torrox y Nerja).

Al argumentar por qué no se han flexibilizados las medidas en estas zonas como sí se ha hecho en la Costa del Sol Occidental, el secretario general de Agua expuso que “las lluvias registradas no han sido tan abundantes como para modificar la situación de emergencia en la que se encuentra la zona". "Y, por tanto, no parece oportuno llevar a cabo una flexibilización de las actuaciones que se habían aprobado para garantizar este abastecimiento”, añadió Ramiro Angulo.

Zona verde / L.O.

Zonas verdes

Otro de los acuerdos adoptados autoriza "excepcionalmente" el incremento del volumen máximo de agua destinada a regar zonas verdes "cuando existan especies de especial interés botánico y no se disponga de aguas regeneradas o freáticas para los tres operadores del agua que lo han solicitado, los de Málaga capital, Costa del Sol Occidental y Campo de Gibraltar (Emasa, Acosol y Arcgisa). Así, se permitirá que "esta dotación ascienda de 200 m³ a 400 m³ por hectárea y mes para poder cubrir el riego de supervivencia, pero estableciendo un máximo de un único riego a la semana".

A su vez, se ha autorizado el uso de agua para limpieza viaria mediante maquinaria en la capital malagueña y el Campo de Gibraltar, o las fuentes bebedero que cuenten con pulsador en la Costa del Sol Occidental, Málaga capital, la Axarquía y el Campo de Gibraltar.

Al mismo tiempo, también se ha dado luz verde a la petición de los operadores de la Costa del Sol Occidental, Málaga capital y la Axarquía para permitir duchas en los establecimientos deportivos y piscinas. Además, en la capital malagueña y la comarca axárquica se han autorizado las duchas para personas con movilidad reducida en las playas.

En este sentido, Ramiro Angulo abrió la puerta a nuevas autorizaciones de este tipo en “aquellas zonas que no han solicitado aún excepciones". "Pueden hacerlo y en el caso de que cumplan con los requisitos establecidos se les autorizará también”, recalcó el el secretario general de Agua del Gobierno andaluz antes de agradecer "el esfuerzo y comprensión demostrado por todos los usuarios, ayuntamientos, regantes, organizaciones agrarias y asociaciones de las Cuencas Mediterráneas". “Tenemos que seguir colaborando todos para hacer un uso cada vez más eficiente del agua”, recomendó Ramiro Angulo.

Una balsa de agua para un sistema de regadío / L.O.

Explotaciones agrícolas

En relación al uso del agua para regar cultivos, se ha decidido aumentar los volúmenes de riego de socorro en los sistemas de explotación de las comarcas malagueñas del Valle del Guadalhorce, donde se incrementa la dotación hasta los 8-9 hm³; y de La Axarquía, que contará a partir de junio con hasta 3 hm³ para regar los cultivos leñosos de la zona.