Susana Díaz: "Me duele ver al PSOE andaluz así"

La expresidenta andaluza y ex secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha asegurado que le "duele" ver al partido "así", con noticias en los periódicos sobre crisis internas, y ha recomendado que para "levantar el vuelo" tiene que ser "acogedor con todo el mundo", porque hay mucha gente que "no se siente parte".

Díaz se ha pronunciado así tras la crisis en el PSOE de Málaga, que tiene cinco agrupaciones en manos de gestoras, incluida la de Vélez-Málaga, la mayor de la provincia.

Además, en su ejecutiva provincial se han producido cuatro dimisiones, entre ellas la de Beatriz Rubiño, que fue portavoz de Susana Díaz en la campaña de las primarias en las que venció Juan Espadas.

"El PSOE-A tiene que ser acogedor y abrir las puertas a mucha gente, de mucha sensibilidad, que en este momento no se sienten parte", ha dicho en el programa de Cuatro "Todo es Mentira", en el que ha asegurado que hay "muchas cosas" que no le gustan, pero tiene que ser "respetuosa" con la actual dirección.

Ha explicado que "un papa no habla de otro papa" y ha argumentado que cualquier otra cosa podría parecer que tiene "un ánimo de revancha", pero ella ya "ha superado" personalmente su salida, aunque lo pasó "muy mal, fatal" en momentos "muy duros".

"Me sacaron por una ventana, lo pasé muy mal, tardé en recuperarme", ha manifestado Díaz, quien sin embargo ha afirmado que no quiere ver al PSOE-A "así", porque no le gusta "abrir el periódico y ver estas cosas", en referencia a esas noticias sobre crisis internas.

Susana Díaz considera que el PSOE de Andalucía tiene que ser "acogedor con todo el mundo, tenga la sensibilidad que tenga, que todo el mundo se sienta cómodo allí".

Ha dado por cerrada su etapa en Andalucía, de la que ha "pasado pantalla", pero del PSOE ha garantizado que no se jubila porque tiene "mucho que aportar.

Ha asegurado que no busca "volver a hacer un 'déjà vu'" de aquellos momentos, que fueron "tan terribles" que le decían que "cualquiera" obtendría mejores resultados que ella y le ofrecían el cargo que quisiera para que no estuviese al frente de la formación regional.

Díaz ha relatado los meses "muy duros" que pasó, con gente que no quería acercarse a ella para que no los vieran juntos "y cayera en desgracia", pero prefiere no contar más cosas porque es "muy del PSOE" y "uno tiene que saber irse de los sitios".

"Creo que he sabido cerrar esa puerta, a pesar de que se me sacó de una manera que nadie merece después de ser ocho años secretaria general", ha agregado la socialista.