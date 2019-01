Escaño: "Estoy a la espera de que me autoricen a traer un georradar del extranjero"

La apertura de un pozo de manera perpendicular al pozo en Totalán donde se cree que puede estar el pequeño Julen, desde las siete de la mañana de este martes y justo después de descartarse cualquiera de las tres opciones planteadas ayer, ha sido el detonante para que arrecien las críticas sobre los trabajos de rescate que se promueven desde el pasado domingo.

El más duro ha sido el alcalde de Totalán, el socialista Miguel Ángel Escaño, que incluso se ha dirigido al Gobierno central para pedir responsabilidades. Aunque la subdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez, el regidor ha negado que exista descoordinación, el regidor ha sido rotundo en conexiones en directo que ha mantenido con medios nacionales como Antena 3 o Cope: "Me parece increíble que no se haya establecido un protocolo".

Escaño ha indicado que el Ayuntamiento ha localizado una empresa fuera de España con tecnología que no existe en Andalucía y que el coste para emplearla en Totalán él mismo estaría dispuesto a financiarla a través de los fondos municipales. Este enfermero de profesión, después de contactar con Zarzuela y de saber que necesitaba la autorización del Gobierno central para añadir este material al contingente que trabaja en el lugar, ha expresado: "Estoy a la espera de que Pedro Sánchez me autorice para traer un georradar desde el extranjero".

"No soy profesional competente, soy un observador y hasta ahora no he querido hacer ninguna declaración. Pero considero que hay una esperanza de vida, cada minuto que pasa se está perdiendo. Lo que está claro es que si tengo un dolor abdominal hay que hacer un diagnóstico, que no se ha hecho, y si existe un cirujano para este caso, tenemos que traerlo. Como las autoridades provinciales me están ignorando, por eso he recurrido a Madrid", alega.

El alcalde ha remarcado que no se puede "improvisar con distintas fórmulas. Que si vertical, que si horizontal. Tenemos que actuar de forma protocolizada y he dado hasta ahora un plazo prudencial, como me habían pedido, antes de hablar públicamente sobre este rescate. Sólo pido que se ponga en marcha el recurso que he localizado fuera del país antes de que sea tarde", finaliza.