SOHA se disuelve sin haber podido regularizar el 100% de casas ilegales

Ya no pueden más. Son cerca de 20 años de lucha, de inversión en asesores jurídicos y arquitectos con muchos objetivos cumplidos y muchos que no han podido resolverse. Así pone fin la asociación de residentes Save Our Homes in Axarquía (SOHA) a su ciclo vital. «Consideramos que hemos llegado hasta donde podíamos llegar», expresa el exportavoz de este colectivo y también exalcalde de Alcaucín (lideró la candidatura de Cs tras ser edil de Urbanismo en las filas de Equo-Los Verdes), Mario Blancke.

El reglamento de más de 300 páginas que aún estudian (fue aprobado a finales de año) y permitirá «interpretar la nueva normativa urbanística, la famosa LISTA, no responde a todas las expectativas que nos había generado. No contribuye a frenar la despoblación, porque sólo en la comarca de la Axarquía va a permitir construir unas cuantas casas en apenas dos de los pueblos, cuando esta zona agrupa a más de 30 municipios», alega. SOHA baja los brazos, como reconocen quienes la hicieron posible y llegaron a agrupar a más de medio millar de residentes con viviendas por normalizar en suelo no urbanizable. Arrojan la toalla, incluidos asesores y afectados de otras provincias (agruparon en el Congreso de los Diputados las voces de afectados de Almería o de otras comarcas malagueñas, como el entorno de Estepona), y no se sienten del todo defraudados: «Hemos logrado muchas cosas. Avanzamos después del cambio de gobierno en la Junta y de las acciones que encauzamos a través de nuestros parlamentarios malagueños», alega Blancke. Pero no se ha podido regularizar el 100% de las casas que quedaron fuera de ordenación después de que hubiesen sido adquiridas por los residentes afectados. «Ya lo decíamos hace un año. Todas las administraciones que han intentado solventar el problema, tanto el anterior gobierno de la Junta como el actual, nunca han tenido en cuenta la situación que nosotros tenemos». Y apunta: «Aquí se construyó con licencia de obra y disponemos de licencia de primera ocupación. Aquí no hubo errores, aquí se construyó así por sistema. Y es la administración pública la que tiene que resolver nuestra problemática», recuerda este residente de origen belga. De hecho, fue el primer alcalde foráneo de la provincia dentro del actual periodo democrático. La normativa urbanística anterior a la LISTA se vio sometida a más de una docena de modificaciones y dejó en el limbo jurídico, casi de manera irreparable, a multitud de inmuebles en zonas rurales. Pero los arquitectos no olvidan la pesadilla que también representaron en anteriores periodos los innumerables cambios en el planeamiento no sólo de pequeños municipios, sino incluso de ciudades de gran población. El decano del Colegio de Arquitectos de Málaga, Francisco Sarabia, ya subrayaba en este sentido, antes de que fuese aprobada la LISTA, la dificultad que tuvieron los municipios para «hacer adaptaciones parciales» de sus planes urbanísticos, «porque no podían desarrollar el plan integral». Así, en Marbella, en pleno siglo XXI se tuvo que volver al plan urbanístico de 1986, después de que el TSJA anulase la revisión de su planeamiento correspondiente a 2004.