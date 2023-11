El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha anunciado que va a iniciar cortes en el suministro de agua por las noches a partir del próximo sábado, 25 de noviembre, para hacer frente a la sequía extrema que asola a la provincia de Málaga, y en especial a la comarca de La Axarquía.

El Consistorio ha explicado que en principio los cortes de agua potable se producirán por la noche, a partir de las 00.00 horas (comenzando la madrugada del viernes 24 al sábado 25).

Hasta nuevo aviso y dependiendo de la evolución de los recursos hídricos, los cortes serán diarios desde las 00.00 hasta las 06.00 horas, debido al déficit de agua del municipio. Así lo ha comunicado Hidralia, empresa concesionaria del agua, en las diversas reuniones mantenidas con el Ayuntamiento.

Alcance

Rincón de la Victoria se une así a otros muchos municipios que llevan sufriendo cortes del agua desde hace meses: Almogía, Villanueva de la Concepción, Casabermeja, Valle de Abdalajís, Almáchar, Benamargosa, El Borge, Iznate, Moclinejo, Periana, Sedella, Vélez-Málaga o Torrox.

Debido a la configuración de la red de abastecimiento del municipio, los cortes se llevarán a cabo para ahorrar el máximo de agua posible por la noche. Los cortes no afectarán a todo el municipio debido a las características del sistema de distribución y que impedirían el suministro diario a las cotas más altas de abastecimiento.

En principio, nocturnos

"La situación es extrema. Estamos consumiendo más agua de la que recibimos y los cortes son necesarios, obligatorios. Con las medidas que hemos adoptado hemos reducido el gasto de agua en los últimos meses evitando los cortes, pero ya no es suficiente", ha explicado el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado.

"Es importante que asumamos que no hay agua. Necesitamos el esfuerzo de todos los vecinos para evitar el mal uso del agua potable" ha incidido Salado, quien explica que los cortes nocturnos son el mal menor para Rincón de la Victoria, "ya que si no logramos reducir el consumo de agua, los cortes serán más amplios y no se podrá asegurar el suministro durante el día".

Otras medidas

Rincón de la Victoria viene implementando medidas para reducir el consumo del agua desde el mes de junio con la prohibición del uso de agua potable para riegos y baldeos, para llenados de piscinas, el corte de suministro en las duchas y lavapiés del litoral, cortes en fuentes municipales o la prohibición de riegos de jardines públicos y particulares o limpieza de vehículos.

Desde la publicación del bando se ha logrado reducir el consumo de agua en algo más de un 20%, evitando hasta ahora los cortes, pero ahora las exigencias son mayores y la cantidad de agua que recibe el municipio es menor.

Excesos

Desde el 2 de noviembre, y en cumplimiento de la Orden de 24 de octubre de 2023, de la Consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, se adoptaron nuevas medidas de reparto de agua que reducen un 24,4 % los consumos en Rincón de la Victoria, lo que supone disponer de 140 litros por habitantes día, "muy por debajo de la que tenemos actualmente de 170 litros por habitante día, lo que nos obliga a realizar cortes nocturnos", explican fuentes de Hidralia.

En el conjunto de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, que incluye los siete embalses de la provincia de Málaga, el agua embalsada ha disminuido durante los últimos siete días en 5 hectómetros cúbicos (-0,43%) y están los pantanos, de media, al 21,06% de su capacidad total. Estando el de La Viñuela al 7,63%.

Por ello, el alcalde ha pedido a los vecinos pequeños gestos que permitan reducir el consumo, como darse una ducha en vez dse un baño, comprobar que los grifos de la casa queden bien cerrados, arreglar posibles goteos o aprovechar los programas de consumo reducido en los electrodomésticos. Salado ha recordado la prohibición del riego de jardines con agua potable.