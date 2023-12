El regidor de Canillas de Aceituno encara un nuevo periodo de mandato tras ganar las elecciones municipales del 28-M. En esta entrevista habla de las prioridades que tiene para este nuevo mandato al frente del consistorio de Canillas.

¿Qué nuevas oportunidades de negocio está generando el chivo lechal para el sector ganadero de la comarca?

El sector ganadero, por desgracia, está siendo muy perjudicado por la sequía que estamos viviendo, a lo que hay que sumar la subida de los precios de los piensos. El único alivio que está teniendo el sector ganadero viene de la venta de los chivos.

¿Qué es lo que tiene el chivo de Canillas, que lo hace diferente?

Aquí en Canillas están los chivos lechales criados debajo de las madres bebiendo leche de las cabras, este aspecto y asarlos en horno de leña de olivo es lo que lo hace especial del resto.

Grandes chefs de la provincia están colaborando con el Ayuntamiento para posicionar al chivo como producto gourmet de referencia. ¿cómo surge esta colaboración?

Cuando decidimos hacer un portal gastronómico y un recetario con el chivo como protagonista se lo planteamos a algunos cocineros y les gustó la idea. La verdad es que ha sido todosun triunfo.

En mayo obtuvo la mayoría absoluta en las elecciones municipales. ¿cuáles son las grandes líneas de trabajo a desarrollar en estos próximos 4 años?

Seguir en la línea que hemos iniciado en la promoción del turismo gastronómico y el turismo de naturaleza, así como la mejora de servicios a los vecinos y una bajada de impuestos.

Se cumplen tres años de la inauguración del Puente del Saltillo. ¿De qué manera ha cambiado el Saltillo la oferta de Canillas en Turismo de naturaleza?

Para la economía local ha sido un triunfo ya que hay negocios que han subido sus ventas en más de un 60%, además de la nueva apertura de negocios

¿Cual es la fórmula para evitar la despoblación de los pueblos de interior?

La mejor fórmula es que tengamos en los pueblos los mismos servicios que en las ciudades. Además creo que el tema del tele trabajo será una gran herramienta para conseguirlo.

La falta de agua y de recursos hídricos ¿Cómo se está viviendo en una localidad de una comarca muy castigada por la sequía como es La Axarquía?

La sequía ahora es el mayor problema que tenemos. Sin agua no hay nada, el agua no tiene sustitutos. Gracias a dios aquí no tenemos todavía cortes de agua pero la verdad que hay pueblos que lo están pasando muy mal.