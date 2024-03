Rincón de la Victoria aprueba el Plan de Emergencia por la Sequía

La sesión plenaria del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria celebrada ayer aprobó el Plan de Emergencia por Sequía con el objetivo de garantizar el abastecimiento urbano de agua potable en el municipio.

El concejal de Obras y Servicios Generales, Sergio Díaz (PP), explicó que se trata de un documento normativo de carácter obligatorio en cumplimiento de la Ley 10/2001 de 5 de Julio, del Plan Hidrológico Nacional, que «se suma al resto de acciones y actuaciones que venimos desarrollando en el municipio para el ahorro y la eficiencia en el consumo del agua». «Las campañas de concienciación y sensibilización del uso razonable del agua son continuas. También estamos promoviendo la utilización de recursos hídricos alternativos para aquellos usos que no requieran agua potable, y mejorando los pozos para la puesta a disposición de la red de agua».

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado (PP), se refirió, por su parte, a la gravedad de la situación por sequía. «Es una obligación para todos el ejercer un uso eficiente del agua, haciendo un uso racional y eficiente del agua, ante el preocupante escenario en el que nos encontramos». El regidor aseguró que «no cesamos de trabajar ante tan alarmante situación» y realizó un llamamiento, «pidiendo el esfuerzo de todos los vecinos para evitar el mal uso del agua potable».

La empresa concesionaria del ciclo integral del agua en el municipio, Hidralia, ha sido la encargada de redactar este plan, que ha sido validado por la Dirección General de Infraestructuras del Agua de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, tras realizar algunas modificaciones. El plan, que consta de 88 páginas, tiene como objetivo minimizar los impactos ambientales, económicos y sociales generados en situaciones de sequía. La redacción presenta un amplio recorrido, desde la distribución de depósitos y tomas sobre modelo de elevaciones, pasando por la evolución anual de la demanda, caudales mínimos en condiciones de sequía prolongada, volumen de recursos, etc.

Además, el documento expone las medidas y actuaciones en los diferentes escenarios, distribución mensual de la demanda en el escenario de emergencia, acciones desencadenantes para cada escenario, así como la creación de una mesa de seguimiento de sequía.

Desde hace más de dos años, el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria viene desarrollando acciones para hacer frente a la sequía. Recientemente se aprobó de forma inicial en pleno la primera ordenanza para el uso eficiente del agua con la finalidad de hacer un seguimiento y control para garantizar el uso responsable del agua potable. Asimismo, se publicó un bando con limitaciones de uso de agua potable en distintos casos como riesgo de jardines, parques, llenado o rellenado de piscinas privadas, etc., y se mantienen los cortes nocturnos del suministro de agua potable diarios desde las 23.00 hasta las 07.00 horas debido al déficit de agua del municipio.