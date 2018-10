Rescatan a un joven que se quedó dormido en el baño del bar Theatro

Abrió los ojos y no sabía dónde estaba. Esa fue la impresión que se llevó el joven que fue rescatado esta mañana del interior del bar Theatro, en la calle Lazcano, sobre las 10.00 horas. "¿Nunca te has despertado en un sitio y no sabías dónde estabas?", comentaba el joven a un vecino que escuchó los golpes en la puerta y su voz desde el interior del establecimiento.



Al parecer el joven se quedó dormido en el baño del bar Theatro y cuando se despetó se dio cuenta de que estaba solo y no podía salir, ya que el bar hacía tiempo que había cerrado. Tras aporrear la puerta, lo escuchó un vecino que iba a la oficina y relata lo que ocurrió en un surrealista hilo de twitter que comienza con el vídeo del momento en que el dueño del Theatro abre la cancela y el joven sale a la calle. Eso sí, después de darle un último trago a la bebida. "El parroquiano me dijo que sin problema, que se iba a tomar una copita y que esperaba que a los dueños no les sentará mal", relata Javi Gabarrón en Twitter.





Rescate de un pobre parroquiano, que se quedó dormido en los servicios de Theatro. 10 de la mañana...con su copita pic.twitter.com/wLTIeYoS8v „ Javi Gabarrón (@er_gabi2) 4 de octubre de 2018

El joven que quedó atrapadocharlando con Javier Gabarrón, como él mismo relata, tras escuchar los golpes: