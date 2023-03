"¡Qué viva la comíaaa!" si alguna vez has escuchado esta consigna en TikTok, entonces ya has conocido a 'El Patica', José Ángel: un joven granadino de 26 años que lleva arrasando en la plataforma de moda desde que el 10 de abril de 2021 subió un vídeo comiendo un kebab. La pieza dura escasos catorce segundos y muestra al simpático muchacho describiendo lo que está a punto de echarse a la boca: "patatas con salsa blanca y kebab completo con doble de carne. Fanta. ¡Qué viva la comíaaa!"

Este primer vídeo sentó las bases del futuro contenido del canal: cada día publica al menos un vídeo donde se muestra a sí mismo enseñando y comiendo el menú que o bien le ha preparado su madre o bien se ha llevado a "la faena". En contadas ocasiones, además, también colabora con empresas locales como la almazara Hermanos López, la hamburguesería Buena Muerte o la panadería de Javi Cuenca.

Entre las frases más icónicas, que reparte en prácticamente la mayoría de las publicaciones, están "buenas noches, mi gente del TikTok", "con un poco de pan", "aceitunillas del pacífico" o la ya famosa "Freeway, que no falte. Siempre operativa" que protagoniza su foto de perfil.

"Patica, eres parte de mi familia"

¿Qué tiene un joven comiendo delante de la cámara para generar tanta admiración? Hasta ahora, podíamos sospechar que su gracia natural y espontaneidad eran las claves del éxito. Pero tras la publicación los fragmentos de una entrevista para el medio Ahora Granada en el canal Humor en HD sabemos que hay algo más: "a mí este chiquillo me ha hecho llorar... lo que es ser un hombre hecho y derecho" o "Me alegra que se hagan famosos casos como el de este chaval, solo para que la gente sea consciente de la cantidad de personas que están en situaciones parecidas, especialmente en Andalucía" son algunos de los emotivos comentarios.

La conversación que se ha hecho viral muestra una parte de 'El Patica' que no es protagonista de sus vídeos, pero que siempre está ahí: la humildad y la bonachonería que ya vimos en Miquel Montoro, el joven payés que se hizo famoso de una forma parecida a la que ahora ha experimentado José Ángel.

En el fragmento de la entrevista que se ha hecho viral, José Ángel comienza respondiendo a qué le gustaría dedicarse, pero se interrumpe a sí mismo para dejar una reflexión que le ha granjeado el aplauso de miles de personas: "El campo siempre va a estar ahí, pero como yo digo: otro trabajo también me gustaria cambiar y sacar adelante porque también llevo desde que terminé los estudios en el campo. Yo me saqué el graduado y me tuve que ir a trabajar porque yo tengo que ayudar en mi casa para salir adelante todos. Hombre, cada uno tiene sus problemas y gracias a Dios estamos bien, pero yo en ese momento vi que tenía que ayudar a mis padres porque ellos no podían, entonces, la mejor manera fue que terminé y yo lo sentía en el alma. Yo quería ser hostelería, pero vi que en ese momento no podía, que si faltaba esto, que si faltaba lo otro. Al final dije 'yo me tengo que ir a trabajar' porque tampoco quiero ver a mis padres pasar fatiga, pero ya está surgió eso y gracias a Dios hoy en día estamos bien, y que venga lo que venga.