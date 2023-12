Ganar la Lotería es el sueño de muchos y, en concreto, la Lotería de Navidad: el próximo 22 de diciembre, como todos los años, los niños de San Ildefonso conseguirán sacar de apuros económicos a las personas agraciadas con el ansiado Gordo de Navidad, que se verán recompensadas con 400.000 euros brutos solo por haber conseguido dar con el número ganador.

Aunque existen estadística suficientes que nos permiten conocer cuáles son las capitales, administraciones o terminaciones que han resultado más agraciadas a lo largo de la historia desde que el sorteo se jugó por primera vez en 1812, resulta prácticamente imposible saber qué combinación ganará.

Pero, donde la matemática no ha conseguido llegar ahí está la magia: y es que el vidente asturiano David Hernando ha publicado en TikTok su apuesta para Lotería de Navidad 2023, provocando una auténtica avalancha de solicitudes para encontrarlo.

El número ganador de la Lotería de Navidad 2023 según el vidente de TikTok

El el vídeo en cuestión, que tiene una duración de casi nueve minutos, David relata una experiencia surrealsita en la que habría descubierto cuál será el número ganador de la Lotería de Navidad 2023: "Ya estamos aquí un año más haciendo uno de los vídeos más esperados: el vídeo en que jugamos a la Lotería de Navidad de una manera muy interesante. Se hace en una experiencia de plano astral siempre muy interesante [...] Quiero dejar muy claro una cosa: no es un vídeo de adivinación, de predicciones de loterías, no es este perfil. Sí que hay un número, si que sacamos todos los años algún número [...] Vamos a ver cómo se ha sacado este número y por qué tan temprano: llevo tiempo intentando buscar ese número en algún lugar de nuestra mente, en algún lugar del plano astral y he querido compartir esta experiencia. Empezamos con la experiencias: salí de mi cuerpo al plano astral".

El vidente relata como "esta vez estaba todo oscuro, sentía la presencia de tres o cuatro personas, había entre ellos dos chicas, sí percibí esa energía. De repente empecé a tocar todo y me di cuenta que había bolsas grandes con ropa dentro y estaba yo dentro de unas cajas enormes que parecía que tenían también ropa y entonces empecé a ver y vi que estaba en unos almacenes en semioscuridad. Unos almacenes de un gran centro comercial desconocido compeltamente para mí".

Después explica, "salí de allí y accedí a lo que era el centro comercial, me di cuenta que había unas escaleras grandes y que había una gran puerta que estaba en una especie de Media Markt, un sitio donde vendes electrodomésticos, televisores, lavadoras. Y era muy grande y muy iluminado. Me llamaba mucho la atención porque en las escaleras había como una semioscuridad. Y pensé ¿entro y subo las escaleras? Subí las escaleras y me encontré con otra planta donde también vendían electrodomésticos y era todo muy iluminado para llamarme la atención. Cuando llegue a la parte de arriba ese centro comercial estaba enterrado y empecé a percibir sombras oscuras que no me gustaron nada. La base estaba toda bajo tierra y en la base de arriba había una especie de cúpula en forma de cono, una estructura muy bonita y yo podía ver el cielo. Percibí unas sombras que me empezaron a seguir".

Finalmente relata cómo "fui a la entrada principal y estaba tapiada pero consegui pasarla y esos entes oscuros se quedaron dentro. Una vez terminada esa experiencia frui inmediatamente a un lugar intermedio en el plano astral. Me encontré en un callejón donde percibí las energías de dos buenas amigas. A mí derecha percibí una casa muy grande, había una puerta de madera: la casa era muy antigua pero la puerta era muy moderna".

Pero no fue hasta después de esto que el vidente tuvo acceso al número candidato a ganar la Lotería de Navidad: "Dije el nombre de un amigo y quería pedirle un décimo. Me abrió la ventana y le dije ¿me puedes dar un número para la Lotería de Navidad de este año? Tenía un papel como viejo, estropeado. Vi que había un papel muy viejo y manchado con barro y vi que había cuadrados y dentro de esos cuadrados números y me llamó la atendión que había un 80 y un 90 muy grandes. Sucedió que todo se fue de golpe a la oscuridad pero en ese momento dije voy a esperar y de repente volví a mirar y en ese papel ya podía ver que mi amigo habái escrito a mano unos número concisos: El 7, el 3, el 9, el 2 o el 0. Hizo lo que yo quería que pasara".