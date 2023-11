Málaga ya conoce a uno de los principales actores del Carnaval del próximo año 2024. La Fundación Ciudadana ha anunciado este miércoles que el autor Maxi Gómez Padilla será el encargado de extaltar la fiesta el próximo 3 de febrero en la plaza de la Constitución, y con este acto, dará inicio al Carnaval callejero después del concurso que se celebrará entre el 21 de enero (en el teatro de la ESAD) y el 2 de febrero, cuando el Cervantes acogerá la gran final del COAC. El nombre del pregonero se ha dado a conocer el mismo día en que se ha presentado el cartel anunciador, una obra del malagueño Pedro Casermeyro.

Maxi Gómez Padilla es todo un pilar en el que la fiesta se ha asentado en los últimos años. Un referente de las coplas carnavaleras en Mälaga. Aunque nacido en Arcos de la Frontera, reside en la provincia desde 1996 y prácticamente desde el principio, 1997, ha compuesto para el Carnaval malagueño. Ha sido autor de las comparsas de Arcos, Arroyo de la Miel, Torremolinos, Kara y Marbella y en sus últimas ediciones ha participado en el concurso con la Comparsa de Maxi y Juani, además de haber escrito para las comparsas femeninas de Málaga y Arroyo de la Miel.

En su haber, como autor de murgas y chirigotas, tiene cuatro primeros premios y segundos, entre otros, así como como otros 19 primeros premios en otros concursos provinciales en Málaga, Cádiz, Granada y Sevilla. Según la información facilitada por la Fundación, a título personal, cuenta también con 21 premios a la letra, entre ellos cinco premios correspondientes al concurso oficial de Málaga. Socio fundador entre otros, de la Asociación de Autores del Carnaval de Málaga y la Asociación de Carnavaleros Malagueños.

De profesión es consultor financiero y gestor de artistas, pero también es autor, al margen del Carnaval, de temas musicales que han interpretado diversos artistas a nivel nacional. Se autodefine como militante de cualquier movimiento que abogue por la igualdad, la libertad y la democracia en el ámbito del Carnaval desde sus inicios en la fiesta allá por el año 1983. Donde apenas contaba con ocho años de edad.

Cartel de Pedro Casermeyro

Por otro lado, el artista malagueño Pedro Casermeyro ha sido el encargado de realizar el cartel de esta próxima edición del Carnaval 2024. Una labor clave para promocionar la fiesta del invierno cálido. La obra ha sido descubierta este miércoles en la Casa del Carnaval de El Perchel, junto a los demás actores del Carnaval.

Casermeyro nació en Málaga en 1968. Fue alumno de la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de San Telmo, formándose en varias disciplinas artísticas. Estudió entre otras cosas fotografía analógica y digital, programas digitales, programas de animación o creación y diseño de páginas web.

En palabras a la Fundación del Carnaval de Málaga, el autor asegura que ser elegido para el cartel de esta edición le supone ver cumplido un reto profesional y personal. "Hace años cuando era estudiante, me presenté y me quedé entre los finalistas. Años después, me han dicho que si quería hacerlo. Es un orgullo. Es una de las grandes fiestas que tenemos en Málaga", reconoció.

Su obra quiere aunar en un mismo cartel las más importantes celebraciones que la ciudad tiene a lo largo de todo su calendario anual, no solo el Carnaval, también la Semana Santa, con la presencia de un nazareno, San Juan, con un típico júa, la Virgen del Carmen, con una marenga, la Feria de Agosto, con una flamenca, la ancestral fiesta de los verdiales, con un coplero, o la Navidad, con la presencia de un Papá Noel y los tres Reyes Magos de Oriente.

Pregoneros de la cantera

Del mismo modo, la Fundación ha anunciado los nombres de quienes se encargarán este año de pregonar a la cantera del Carnaval de Málaga, labor que recaerá en Manuela Ruiz Muñoz y Nacho López Jiménez. La primera, de siete años, está cursando 2º de Primaria en el colegio Mariana Pineda de Benalmádena; mientras que el segundo estudia 1º de Primaria en el colegio Virgen de Belén de Málaga y el próximo 9 de diciembre cumplirá seis años de edad. Ambos darán el pregón el 4 de febrero en la plaza de la Constitución.

La conferencia inaugural del Carnaval tendrá lugar este año 2024 el 19 de enero en el Museo Picasso de Málaga y correrá a cargo de Antonio Calvo, con ilustraciones de Diego Ríos.

I Premio a la mejor Copla Deportiva

Como novedad este próximo año, la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga junto a la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga acuerdan dotar de una gratificación económica de 500 euros al grupo que salga vencedor de este particular certamen. A este premio, podrá participar cualquier grupo de cualquier modalidad siempre que se encuentra inscrito en el próximo Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto (COAC) y cumpla una serie de requisitos. Entre ellos, que se presente por primera vez en el concurso de Málaga.

La copla, en cualquier variedad: pasodoble o cuplé, debe quedar compuesto por una letra libre e inédita y siempre relacionada con el ámbito deportivo con temática local o de provincia destacando los valores de esfuerzo, superación, o espíritu deportivo.