Torremolinos recordó anoche a las víctimas del Holocausto en un acto celebrado en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso, por el Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto, proclamado por las Naciones Unidas el 27 de enero.

La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, ha acudido a este acto junto a Isaac Benzaquen, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, David Obadía, presidente de la Comunidad Judía de Torremolinos, Mordejay Guahnich, presidente de la Comunidad Israelita de Melilla, Robert Stern, presidente de la Asociación Médica Ramban, Antonio de Haro, comisario del Cuerpo Nacional de Policía en Torremolinos y Benalmádena, miembros de la corporación municipal, representantes de colectivos y entidades de Torremolinos.

El acto, organizado por el propio ayuntamiento con la colaboración de la Comunidad Judía de Torremolinos, la Comunidad Judía de Málaga y la Comunidad Judía de Marbella, ha conmemorado la liberación, en 1945, por las tropas soviéticas, del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwith-Birkenau.

"Hoy aquí, desde Torremolinos, una ciudad conocida mundialmente por su amor a la libertad, reivindico la diferencia, la diversidad, como uno de nuestros mejores valores", ha declarado la alcaldesa durante su intervención en el acto. "Una sociedad que sustenta en los derechos humanos, en la defensa de las libertades, debe estar preparada para mirarse al espejo, para echar la vista atrás y aprender de su pasado, de sus aciertos y errores. Esta pesadilla que supuso el Shoá, y que dejó un reguero de millones de muertes, nunca puede caer en el olvido y debe servir para que cada día recordemos la importancia de valores como la libertad y la democracia".

Del Cid no ha querido olvidarse tampoco de Ucrania, que "en su zona mas oriental sigue sufriendo el acoso de un gobierno que no respeta la libertad del pueblo, que cree que su verdad se impone a base de muerte", y ha agregado "defendamos nuestra libertad por encima de imposiciones y de sistemas de valores que anteponen el odio al amor, el conflicto a la convivencia. Aprovecho esta oportunidad que me brindáis para reivindicar los derechos humanos y la paz en aquellos lugares que a día de hoy sufren la sinrazón".

El acto ha estado presentado por Enrique Benítez Palma y ha contado con la intervención de Robert Stern, hijo de Yossef Stern, sobreviviente del Holocausto. Se ha desarrollado también una conferencia-concierto a cargo del Dúo Metha, compuesto por Rocío G. Cabello, al violín y Jorge G. Cabello, al piano, con melodías históricas, acompañadas de una conferencia en la se ha explicado cómo la música ayudó a salvar vidas y donde han rendido homenaje a los supervivientes.

"Que el horror del holocausto, que su recuerdo nos haga mejores personas, y que esa luz que hoy prendemos nos acompañe el resto del año como testimonio de nuestro compromiso con la libertad", ha finalizado diciendo la alcaldesa.