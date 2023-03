Un paciente del centro de salud mental de Estepona ha herido con un cuchillo de cocina en el costado al auxiliar administrativo que le estaba atendiendo en la recepción del consultorio. Los hechos se produjeron este miércoles en el edificio de 'La Casa del Mar' del municipio costasoleño, en la calle Cristóbal Colón, y que, como en otros muchos casos, funciona al margen del centro de salud, una situación que los psiquiatrás llevan años denunciando, ya no solo por el estigma que esto provoca en los usuarios, sino por la sensación de desprotección que sienten tanto los profesionales como los pacientes, y que se concreta en este tipo de episodios violentos.

El auxiliar agredido, Francisco Murillo, de 57 años de edad, ha explicado este viernes a la Cadena Ser que sintió un fuerte pinchazo en el costado, a la vez que escuchaba al presunto agresor decirle: "Te voy a matar". Todo esto ocurría después de que el paciente accediera al edificio diciendo que oía voces y que quería ser atendido por la psiquiatra que lleva su caso. La víctima explica cómo tras girarse para rellenar una ficha, notó la puñalada en la barriga.

Sobre el presunto agresor pesa una orden de alejamiento del centro, ya que no era la primera vez que acudía armado para que le viera un médico. Fue detenido tras ser alertada la Policía Nacional, pero ha quedado en libertad. Murillo, de hecho, cubría la baja de otra auxiliar que tuvo que dejar de acudir a sus puesto de trabajo, precisamente, debido a los antecedentes y amenazas recibidas por este mismo paciente.

Manuel González Molinier, psiquiatra del centro de salud mental de Fuengirola, que forma parte de la Unidad de Gestión Clínica del Hospital Virgen de la Victoria, de la que depende un área muy extensa de la provincia (Estepona, Marbella, Fuengirola, Mijas, Benalmándea, Valle del Guadalhorce y en la capital Puerta Blanca, Carranque o El Cónsul), informa de que los médicos está preparando movilizaciones para denunciar ya no solo esta nueva agresión a un sanitario, sino el problema estructural que a su juicio sufren muchos centros de salud mental, que están fuera de los centros sanitarios, lo que propicia su aislamiento y la desprotección, no solo de los profesionales, sino también de los pacientes.

"Queremos dejar muy claro que no protestamos solo por nuestra situación, sino también por la de nuestros usuarios, que son otros grandes perjudicados. Además, son pacientes en situación de vulnerabilidad y también niños", explica González Molinier, que critica que la mayoría de instalaciones donde están obligados a pasar consulta los psiquiatras no reúnen los mínimos exigibles para la asistencia sanitaria. "No hay seguridad, la policía no acude, no hay otros compañeros que puedan alertar mientras se intenta resolver el conflicto ni tampoco dispositivos de control de armas en los accesos. La sensación de desprotección es muy grande", denuncia.

Movilizaciones

"Somos decenas de psiquiatras muy preocupados por los profesionales y por la población que atendemos. Cuando irrumpe una persona en una actitud así de violenta en nuestros centros, ya no solo se trata de atender sus peticiones, en muchos casos peregrinas, sino que va más allá y como se ha materializado en esta acción, se producen delitos de amenazas y agresiones, aunque se trate de situaciones excepcionales".

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación y el juzgado de Estepona deberá ahora fijar una fecha para la vista oral y decidir la situación del presunto agresor, que de momento, está en libertad, lo que inquieta, y mucho al personal del centro de salud mental, que teme que puedan volver a repetirse los hechos.