Treinta cocineros con estrella Michelin cocinan con 150 niños en ChefsForChildren

La sexta edición de ChefsForChildren arrancó ayer con la participación en los talleres de cocina para niños de 35 de los 55 chefs -la mayoría con estrella Michelin- que colaboran en un evento que aúna solidaridad y gastronomía y al que se ha sumado el cocinero Alberto Chicote, para quien el proyecto tiene «un saborcito especial».

Bajo el lema ‘Comer sano es divertido’ y con el objetivo de poner en valor la importancia de la gastronomía saludable, los cocineros han elaborado varias recetas sencillas junto a 150 niños de varios colegios de Benahavís (Málaga) y de Autismo España.

ChefsForChildren ha vuelto a unir en torno a una iniciativa a beneficio de Autismo España a 55 reconocidos cocineros españoles, 35 de los cuales participaron ayer en los talleres de cocina.

Entre los chefs que se reunieron en el hotel de cinco estrellas gran lujo Villa Padierna estaban José Carlos García (José Carlos García Restaurante), Diego Gallegos (Sollo), Mario Cachinero (Skina), Benito Gómez (Bardal), Mauricio Giovanini (Messina), Dani Carnero (Kaleja), David Olivas (Back) y Diego del Río (Boho Club).

Del Río, que se sumó a esta iniciativa desde su primera edición, manifestó que «la experiencia ha sido muy gratificante» y ha renovado su compromiso con «todo lo que sea colaborar con los más pequeños y mejorar su día a día».

Participar en ChefsForChildren «es un placer», comentó Gallegos, que también está en el proyecto desde el principio. «Al final estás colaborando para que la siguientes generaciones aprendan de cocina y nutrición y puedan disfrutar jugando con la comida», afirmó.

La experiencia «vuelve a ser extraordinaria», relató García, otro de los cocineros pioneros en este evento que pone a la gastronomía al servicio de la solidaridad y que ha confirmado su disposición a seguir apoyando la iniciativa: «Espero volver y si no me llaman, me presentaré aquí, garantizado».

«Compartir este tiempo con los niños, sus padres y sus familias -unos luchadores- es un regalo», dijo el estrella Michelin alicantino Kiko Moya (L’Escaleta), que también repitió como participante.

Junto a ellos participaron los también estrella Michelin Carlos Maldonado (Raíces), María Gómez (Magoga) o las hermanas Fina, Martina y Carlota Puigvert (Les Cols), entre otros cocineros destacados.

Durante la presentación previa a los talleres, el alcalde de Benahavís, José Antonio Mena, se mostró muy satisfecho de que el municipio, que cuenta «con una gran tradición en formación hostelera», acoja el evento. La responsable de Desarrollo Sostenible de la Diputación de Málaga, Esperanza González, y el director general de Autismo España, Jesús García Lorente, destacaron la importancia de iniciativas como ésta, que ofrecen «una experiencia única» a los más pequeños.

La jornada culminó por la noche con la celebración de una cena de gala solidaria a la que asistió el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, y en la que los cocineros de la Costa del Sol ejercieron de anfitriones, elaborando cada uno de los platos del menú.