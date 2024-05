La UMA y Mijas acuerdan digitalizar las cintas del historiador Ronald Fraser

El rector de la Universidad de Málaga (UMA), Teodomiro López y la alcaldesa de la localidad malagueña de Mijas, Ana Mata, han firmado este miércoles un acuerdo a través del que la institución académica se encargará de digitalizar las cintas magnetofónicas que entre 1969 y 1972 grabó el historiador e hispanista Ronald Fraser sobre el municipio.

En concreto, en ellas el autor recogió todo tipo de información para realizar dos libros sobre Mijas, por lo que este compromiso permitirá la conservación de dicha documentación y facilitará su consulta en el Archivo Histórico Municipal. El proceso de digitalización lo llevará a cabo el Centro de Tecnología de la Imagen (CTI) de la UMA.

Ronald Fraser fue un historiador e hispanista que se formó como periodista en Reino Unido, Estados Unidos y Suiza. En los años sesenta viajó a España y visitó Mijas, siendo en ese momento cuando se interesó por los acontecimientos locales, en especial aquellos relacionados con la Guerra Civil.

Los mismos inspiraron al cronista para escribir dos libros, 'In hiding: the life of Manuel Cortés', quien fue el último alcalde republicano de Mijas que se ocultó en su casa durante treinta años (1939 a 1969) para evitar represalias, y 'Mijas: República, guerra, franquismo en un pueblo andaluz'.

Las cintas que ahora se van a digitalizar recogen toda la información y fuentes que empleó, las cuales en su momento fueron donadas a la Universidad de Liverpool, incluyendo sus transcripciones, para después ser cedidas por dicha institución al Archivo Histórico Municipal mijeño. "Los trabajos de Fraser son un gran ejemplo de cómo los testimonios orales se emplean para la investigación histórica".

El rector ha señalado que con este acuerdo "se ponen en valor unos fondos muy importantes para el municipio". Además, ha manifestado que se hará una copia que se pondrán también a disposición de los investigadores de la Universidad de Málaga.

Por su parte, Mata ha resaltado que este proceso permitirá la total conservación de la información "para que no se pierda y pueda ser consultada por generaciones futuras, pues hablamos de acontecimientos y de un historiador muy importante que supo plasmar estos hechos tan trascendentales para nuestro municipio".

"Es un acuerdo que va a perpetuar parte de la historia de nuestro municipio para futuras generaciones. Hablamos de acontecimientos y de un historiador muy importante que supo plasmar estos hechos tan trascendentales. Para encaminarnos hacia un futuro hay que conocer nuestro pasado y gracias a la UMA garantizamos ese legado", ha explicado la regidora.

En cuanto al Archivo Histórico Municipal, desde el Ayuntamiento han indicado que sus fondos contienen, principalmente, documentación escrita que partió de las administraciones locales a lo largo de los años. A su vez, esta entidad recoge registros bibliográficos y otros documentos en diferentes soportes, como es el caso de estas cintas, que se pueden encuadrar dentro de la 'historia oral'.