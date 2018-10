Las 5 mejores baladas de lo que va de 2018

En momentos de sosiego el mejor amigo es una balada, que por arte de magia nos ayuda a conectar directamente con nuestra parte más íntima y sensible. A través de las notas lánguidas y las letras más profundas penetrantes afloran los sentimientos y las emociones y nos teletransportamos a otro nivel.

Si quieres embarcarte en el universo recóndito de las baladas, hemos elegido de entre los temas favoritos de este año 2018, los más sonados y comentados, que tratan sobre el desamor, la música y la reivindicación social.



1. 'Malamente' de Rosalía

La cantante catalana Rosalía ha logrado llegar a lo más alto gracias a la mezcla de flamenco y ´trap´. Es lo más escuchado entre los jóvenes y está teniendo mucho éxito. El ritmo caracterizado por palmas y compases anima a cualquiera e incita a bailar.

2. ´If You Know You Know´ de Pusha T

Kanye West ha sacado muchos temas este año, pero sin duda el más escuchado y que mejores críticas ha tenido es ´If You Know You Know´. El artista hace homenaje a Notorious B.I.G, uno de los raperos estadounidenses más influyentes de los últimos tiempos que fue asesinado por un desconocido en un tiroteo en los Ángeles.

3. 'Everybody wants to be famous' de Superorganism

Un videoclip lleno de colores y fantasía que te envuelve en una locura constante. Es una canción muy actual que tiene como tema principal el ansia de la fama que es fácil de conseguir a través de las redes sociales.

4. 'Miedo' de Amaia de 'Operación Triunfo'

Amaia Romero no ha sacado todavía su primer disco, pero no paramos de escuchar las canciones que la artista cantó en ´0.T´. La cantante consiguió llegar a los corazones de todos los espectadores con este tema, incluso hasta los que odiaban el programa. Cuando se puso en el piano consiguió emocionar y sensibilizar a quienes la escuchaban.

5. 'Forfri (C Tangana Yung Beef diss)', de Crema

Los dos traperos más famosos de España, C Tanagana y Yaung Beef debatían por ´Primavera Sound´ cómo la industria de la música se relaciona con los artistas. Yaung Beef dijo que se empezaba a triunfar desde lo más bajo hasta llegar a lo más alto. C Tangana opinaba que primero había que conocer la industria y en ese momento comenzó la guerra entre ambos y Tangana publicó en YouTube con su alias de Crema, un tema en el que se burla de Yaung Beef.