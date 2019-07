Nintendo elige Gamepolis para presentar sus novedades

Los visitantes de Gamepolis, VII Festival de Videojuegos de Málaga, podrán jugar a las novedades más importantes que Nintendo presentó durante el E3 de Los Ángeles el pasado 11 de junio, entre las que se encuentran Pokémon Espada y Pokémon Escudo, títulos que se podrán probar por primera vez en España y que saldrán a la venta el próximo 15 de noviembre. Así, el mayor festival de videojuegos de Andalucía se celebrará del 19 al 21 de julio en el Palacio de Ferias de Málaga bajo el paraguas de Nintendo, que presentará de manera exclusiva sus próximos lanzamientos, según han resaltado desde Gamepolis en una nota de prensa.

A Pokémon Espada y Pokémon Escudo se le sumarán otros títulos novedosos y de gran importancia en Nintendo Switch como Luigi's Mansion 3, Fire Emblem: Three Houses, Mario & Sonic en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que llega directo desde Los Ángeles, y Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order.

En total, la compañía japonesa disfrutará de más de 750 metros cuadrados exclusivos para que los visitantes de Gamepolis sean los primeros en probar videojuegos aún por estrenar. A las novedades de Nintendo se suman los juegos con mejores puntuaciones de la crítica internacional como Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Party, New Super Mario Bros. U Deluxe y The Legend of Zelda: Breath of the Wild, cuya secuela fue anunciada en el E3 de Los Ángeles.

Nintendo desembarcará en Málaga con todos sus grandes éxitos ya a la venta y lo que está por venir. La compañía japonesa ha elegido a Gamepolis para esta presentación exclusiva después de recibir en 2018 a más de 52.000 visitantes y afianzarse como un evento de referencia dentro del circuito internacional en el sector del videojuego. Además, tendrán lugar diferentes actividades en los que los asistentes podrán apuntarse y participar para hacerse con grandes premios, también se podrá disfrutar de la gran final de la segunda edición de Splatfun.