Rosalía habla sobre su nuevo álbum y confiesa que "no tiene tiempo" para su vida personal

La cantante española Rosalía, protagonista de la edición de la revista Vogue de enero de 2021 con una sensual foto de portada en la que luce un vestido semitransparente, habló con la 'biblia de la moda' sobre el nuevo álbum que ha podido preparar gracias al aislamiento forzado por la pandemia. "Sí, necesitaba estas horas en el estudio, trabajando solo en mi música", dice la catalana sobre el nuevo disco, que se prevé salga en 2021 y que en la actualidad sigue componiendo.



La responsable de 'El Mal Querer', que ha pasado la pandemia en una casa que ha alquilado en Miami, dice que ha estado 12 horas al día encerrada en una habitación que ha convertido en su estudio, y que el tiempo libre lo ha dedicado a ver películas como 'Taxi Driver' y 'El árbol de la vida', además de la serie de Netflix 'Euphoria'.





Our fourth January cover star is @Rosalia! Drawing influences from multiple genres, her next album aims to prove just how far pop music can travel. Read the full profile: https://t.co/CSsnLJ3Byy pic.twitter.com/Io9GUPGmV7