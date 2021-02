La hora del podcast

Si algo nos deja el 2020 es un repertorio de términos cuyo uso se ha multiplicado exponencialmente. Coronavirus, mascarilla, distancia social, confinamiento y un largo etcétera que conforma una lista donde, sin duda, toca incluir la palabra podcast, una de las ganadoras en el año de la pandemia. «Tendríamos que imaginarnos, salvando las distancias, el consumo de podcasts como si estuviera en el pico de una ola del covid. Más que ola, tsunami», asegura Francisco Izuzquiza, experto en el tema: es socio fundador de Yes We Cast, productora de podcasts,presentador del conocido programa La Escóbula de la Brújula y autor de El gran cuaderno de podcasting.

Los podcasts están de moda. Los datos avalan el auge: En España, según un estudio de Voxnest, el consumo ha subido en este último año un 25% respecto a 2019 (un 53%, en Europa, y un 42%, en el mundo). En los últimos meses la oferta se ha multiplicado (se han creado un 94% más de podcasts en español) y ya no es extraño que algunos de los más escuchados sean trending topic cuando estrenan nuevo capítulo o que Spotify los incluya en su wrapped anual, donde los usuarios comparten sus rankings de música más escuchada (y, ahora, también podcasts).

El fenómeno no pilla de nuevas a nadie, ni tampoco a las grandes empresas de entretenimiento que ya han empezado la batalla para ver quién se lleva un pedazo del pastel. Con un mercado mundial dominado hasta el momento por Apple, ahora compite contra Spotify, Google, Netflix y Amazon. Y no solo pugnan grandes corporaciones internacionales, también se suma iVoox, un David español haciéndose hueco entre estos Goliats, o el servicio público de la BBC, uno de los mayores productores del mundo, que ha retirado su contenido de Google tras acusar al buscador de juego sucio en esta guerra.

Como todas las modas, la de los podcasts también podría ser efímera. Izuzquiza aconseja ir con pies de plomo, porque quizá esta gallina no siempre pondrá huevos de oro. «Más pronto que tarde pasarán de moda», advierte. Aunque eso no es algo intrínsecamente malo, porque, aclara, «aunque muchos oyentes no se quedarán, el género del podcasting se va a consolidar». Coincide con él María Jesús Espinosa de los Monteros, directora de Podium Podcast y Podium Studios en PRISA Radio. «El formato es cada vez más conocido para el público y los oyentes comienzan a incorporar rutinas de escucha a su día a día. Ahí está la verdadera conquista del podcast en este 2020»: ha conseguido entrar en nuestras vidas».

Porque los podcasts, aunque ahora vayan acompañados de calificativos como «tendencia imparable»o «moda viral», no son una novedad. Del mismo modo que ya había cadenas de televisión con programación a la carta, no fue hasta la llegada de Netflix y el boca a boca cuando el streaming se convirtió en un must de nuestro entretenimiento. Lo mismo sucede con el podcast. Ya existía como formato, pero a medida que algunos de ellos empezaron a ganar protagonismo, aparecían otros nuevos y la gente los recomendaba. Así que miles de personas los integraron en sus rutinas de entretenimiento.

Pero este camino hacia la viralidad tiene algo atípico, y es que solo puede definirse como «carrera de fondo». Porque mientras que Instagram, Twitter, TikTok o Spotify consiguieron el millón de usuarios en menos de dos años, al universo podcasting le ha costado 16 años llegar a esa cifra, en 2020. Una velocidad inusualmente lenta para un formato nacido en Internet, que no tiene mayor explicación que el que hasta ahora «no se habían dado las condiciones para brillar».

Y aunque no hay una ciencia exacta detrás de este éxito, los expertos coinciden en varios factores clave que lo explican. El primero es obvio. Al igual que la televisión por streaming, el podcast te permite consumirlo cuando se tiene tiempo para ello, el «lo que tú quieras, cuando tú quieras».

El segundo va ligado a una realidad innegable: el futuro está en la voz. El éxito de los mensajes de audio de Whatsapp hasta la relación de millones de personas con sus asistentes de voz demuestra que esta tercera década del siglo XXI va a ser la del audio y, por extensión, la del podcast, explica Jorge Carrión, autor de Lo viral, un ensayo sobre la explosión de la viralidad digital.

También influye lo que nos ofrece. El podcast, gracias a su enorme variedad de títulos, da un contenido muy específico, mucho más que el de la radio tradicional. Por ejemplo, en el top 5 de los más escuchados en España se cuelan varios sobre meditación, un tipo de programa con el que no te toparás encendiendo la radio del coche. O Radio Primavera Sound, dirigida a un público millennial y Generación Z que, de otra forma, difícilmente encontraría programas creados por y para ellos. En pocas palabras, cada nicho tiene su podcast.

Y no solo es especificidad, también formatos. «Algo que ofrece el podcast es la conversación cultural sin estar atada a la agenda. Entiende la cultura como algo con tiempos y conversaciones propias. Cambia la forma de narrar, y lo hace de forma más pausada, más conversacional. No busca la última peli, el último libro, sino, simplemente, que sea interesante. Los tiempos quedan fuera», explica Lucía Lijtmaer, presentadora de Deforme Semanal.

Un caso interesante es Buscando Una Luz, la miniserie de Izuzquiza en la que relata a su padre qué pasó en el mundo mientras estaba en un coma causado por el covid-19, y en la cual, gracias al formato podcast, pudo distanciarse de convencionalismos para que sea la propia historia la que elija el formato y no al revés.

«La radio es muy íntima, te habla a ti», añade Lijtmaer, y eso se multiplica en los podcasts, porque no te los pones para tenerlos de fondo, sino que los buscas específicamente porque quieres sumergirte en lo que te cuentan. Al fin y al cabo, todos formamos parte de algún nicho y, por lo tanto, de algún podcast.

'El Club de los Curiosos'», cita básica para los hambrientos de saber

‘El club de los Curiosos’ es un programa donde Alberto Pons y sus colaboradores navegan por temas que van desde la historia o el arte hasta la geografía o la astronomía pero siempre con un toque de humor a todos esos misterios que existen y que la ciencia no puede explicar. Un podcast solamente apto para todos aquellos que se consideran muy curiosos.

Debido a la pandemia tuvieron que abandonar el estudio en el que realizaban las grabaciones y tuvieron que comenzar a realizarlo de manera telemática. «Empezamos a hacerlo por videollamada y la gente que nos escuchaba se multiplicó, aumentaron los suscriptores y fue el empuje definitivo para el podcast», afirma Alberto Pons. Las sorpresas no terminaron aquí. ‘El club de los Curiosos’ recibieron una llamada para firmar un contrato profesional y de exclusividad con el sello originals de ivoox, un catálogo de podcast en español con gente de la talla de Íker Jiménez. «Fue muy surrealista, hemos tenido que comprar equipos más profesionales y actualmente estamos generando beneficios para invertirlos en el podcast y para poder realizar proyectos más grandes», señala el creador.

El podcast es su proyecto principal aunque estos curiosos también están probando nuevas plataformas en las que ampliar su proyecto. «Hasta dónde llegaremos no lo sé, ahora estamos probando el formato Twitch y queremos reactivar el canal de youtube pero estamos muy sorprendidos por el éxito que está teniendo», comenta Alberto Pons.

El podcast cuenta actualmente con más de 11.200 suscriptores. El contacto con los oyentes ha sido un pilar fundamental en este proyecto. «Desde primera hora hemos jugado mucho con las redes sociales y respondemos a las preguntas de los seguidores, creo que eso ha sido uno de los factores más importantes del éxito de la iniciativa», afirma el malagueño.

El éxito de los podcast reside en su facilidad. La gente lo tiene a mano en el móvil, puede acceder a cualquier contenido cuando quiera y da mucha flexibilidad que otros medios no dan. «En este mundo del misterio, en muchos de los programas incluso intentamos atemorizar al oyente aunque siempre le damos un toque de humor y yo creo que también puede que sea lo que lo ha hecho funcionar», comenta Alberto Pons.

'No cantes victoria', un podcast con las noticias de siempre y el humor de nunca

No Cantes Victoria es un podcast de humor en formato de vídeo realizado por los actores Rafa Frías y José Gabriel Fuentes y que trata sobre la situación del día a día, aquellos momentos en los que parece que todo iba bien pero acaba ocurriendo otra cosa que no esperas. Un podcast en el que escucharás las noticias de siempre pero con el humor de nunca porque las malas noticias con humor, al menos son graciosas.

La idea original parte de José Gabriel Fuentes junto al Cubo En Directo, una plataforma de cultura en streaming y en directo de Málaga. «Desde El Cubo se le ofreció la idea a José Gabriel y juntos le dimos formas y creamos el producto», comenta Rafa Frías.

El plan inicial era ofrecer un podcast más visual, un proyecto que no solo se pudiera escuchar sino que también se pudiera ver. «Es un valor añadido en el que tú como usuario puedes elegir cómo lo ves, si tienes un rato para verlo puedes sentarte y si simplemente lo escuchas», afirma el actor y monologuista.

‘No cantes victoria’ es un vídeo-podcast con una estructura fija en el que se realiza al principio de cada programa un juego para saber quien presentará, se presentan las noticias y seguidamente los momentos de inspiración. «Un bloque consiste en temas que se nos ocurren cuando estamos en el baño, un lugar ideal para generar ideas», comenta entre risas Rafa.

A pesar de su reciente creación, la acogida está siendo bastante buena y ya se posiciona entre los programas con más visualizaciones de la plataforma. «Estando la cosa como está, todo el mundo necesita reírse más y un podcast de humor es un producto que llama la atención a la gente» , confiesa el actor malagueño.

De cara al futuro, sus creadores esperan que el proyecto siga creciendo y se genere una comunidad más grande. «Nos gustaría encontrar un espacio en el que tengamos la posibilidad de realizar las grabaciones y en el que pueda asistir público», comenta Rafa Frías.

'Charlot 1', proyectos innovadores e historias «made in» Málaga

Charlot 1 es un podcast realizado por Curro Fernández que trata sobre proyectos interesantes realizados por malagueños y las historias de todos aquellos que han encontrado en la Costa del Sol la vida que buscaban.

La idea de hacer el podcast surgió realmente en un viaje, concretamente en una vacaciones a Tailandia. Curro es un gran seguidor de estos programas y quiso llevarlo a cabo y ser él el propio protagonista. «El proceso de grabación me lo tomo muy en serio, es simple, solo se necesita un programa de edición, un micrófono de calidad», afirma el creador de Charlot 1 aunque recomienda manejar previamente el programa de edición para evitar fallos.

Para Curro Fernández este proyecto es un hobbie pero asegura que al ser periodista esta iniciativa le ha servido para que le salgan trabajos y darse a conocer. «Si no me hubieran escuchado con ‘Charlot 1’ no habría empezado en proyectos más grandes y no me hubiesen salido otros trabajos», comenta el periodista .

El feedback es una de las partes más importante en este tipo de proyectos. «En un principio solamente me escuchaba mi entorno cercano pero cuando ahora veo que alguien me menciona en una historia o pone un tweet recomendando mi podcast me llena de alegría», afirma el malagueño.

Este formato se está popularizando rapidamente, cada vez son más las cadenas de radio que incluyen en sus parrillas programas en formato podcast.

«En el mundo del podcasting hay muchísima cantidad de creadores por lo que hay que controlar la calidad y ser muy constante con tu proyecto para que no seas uno menos, sino uno más», afirma Curro aunque remarca que es muy importante saber cuál es tu objetivo y no martirizarte si te escuchan menos personas de las que esperabas.