Antes de nada, enhorabuena por su reciente Medalla de Andalucía. ¿Cómo se sintió al recibirla?

Súper emocionado, pero también con mucha pena: se me vinieron a la memoria mis padres y mis hermanos, y sentí una gran tristeza por no poder compartir algo tan grande como ser ilustre de tu tierra adorada con ellos. Soy el único que queda de la saga de los Lucía, el último eslabón; soy tío y tengo hijos pero soy la única rama directa de la sangre de mi madre... Qué pena no poder llevarle la medalla para colgársela en el cuello, en ese cuello tan bonito.

Hablemos de Un nuevo universo, su nuevo disco y el que le traerá a la Bienal de Flamenco. ¿Qué pretende transmitir con este repertorio?

¿Que qué pretendo transmitir con la edad que tengo? Llevo transmitiendo desde los 8 años... Un nuevo universo es un testamento vital para mi hermano Paco [Y recita algunos versos de la canción que da título al disco:«De la nada , su bordón creaba un nuevo universo. Tuvo el mar, tuvo el camino y en medio su corazón se paró para los restos»]. A Paco lo tengo siempre presente dentro de mí. Uno de los temas más fuertes del disco para mí es Me extraña que me extrañe, que fue el último tema que Paco grabó.

Detrás del disco está Alejandro Sanz, como productor musical.

Es que a él se le ocurrió la idea de hacerlo y él también se encargó de que pudiera ir a donde tenía que ir para hacerlo. Así que nos fuimos a Cancún para grabarlo. Y allí lo hicimos, muy despacito.

Y ahora toca defenderlo en vivo, con una actuación tan esperada como la de la Bienal malagueña.

Para mí significa un reto valiente. Ahora estamos preparando los trastos para ir a la plaza, quedar bien y no desacreditar el apellido. Pero seguro que va a quedar muy bonito y muy bien, porque lo que tengo planteado en la cabeza lo es.

¿Qué es lo que le suele inspirar para hacer música?

La belleza, sobre todo, en todos los sentidos: la belleza de un paisaje, la puesta del sol, una luna bonita, sobre todo una luna llena como la que había cuando murió mi madre y, sobre todo, una bella mujer; el amor me transmite mucho para hacer algo bello que diga: «Te marchaste al alba y un sueño de amor entre tú y yo terminaría».

¿Es usted optimista respecto al futuro artístico del jondo?

Ahora mismo es un momento fabuloso. Hay gente que canta pa rabiar y que toca a la vez que baila. Hay una generación que está surgiendo con una fuerza increíble. Yo me alegro muchísimo porque es de lo que siempre hemos vivido nosotros para y por el flamenco.

¿Les daría algún consejo a estos jóvenes creadores flamencos?

Que no pierdan la rítmica y que estudien mucho, porque poco es el tiempo para estudiar.

La pandemia del coronavirus, desde luego, no se lo está poniendo fácil...

A nadie. Ha afectado a todo el mundo, a todas las personas que se buscan la vida, a todas las personas que se han tenido que coger a ERTE, a todas las empresas que se han tenido que ir a la ruina... Hay una crisis económica muy grande que todavía no la hemos visto llegar.

¿Cuál cree que es la clave del éxito de su carrera?

Las claves del éxito están en el corazón. Yo no conozco el corazón de los demás, yo conozco el corazón de mi gente [título de un disco por el que le dieron un Grammy a Pepe de Lucía], y por eso siempre digo a los demás que se dejen llevar por el corazón. Yo siempre les aconsejo a la gente que se dejen de llevar por el corazón.