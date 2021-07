Dice que está deseando reencontrarse con su público malagueño este próximo miércoles y en esta entrevista responde por escrito a cuestiones sobre su gira, su s dos décadas de carrera y sus planes de futuro.

¿Qué supone volver a subirse a los escenarios en una situación tan compleja como la que estamos viviendo con la pandemia?

Regresar con esta gira En Tus Planes es un sueño que se ha hecho realidad los pasados días 22 y 23 de junio, cuando arrancamos en el Wizink Center de Madrid y por ello estoy muy feliz. De julio a septiembre recorremos España para luego continuar durante el mes de octubre por Estados Unidos.

Este próximo miércoles, 21 de julio, le tendremos en concierto con su gira en Málaga, una ciudad que siempre le ha mostrado su cariño. Y no será la única cita en la provincia, ya que en agosto estará en Starlite. ¿Tiene ganas de volver a reencontrarse con su público?

No os podéis imaginar las ganas que tengo de que lleguen estos conciertos en Málaga y volver a encontrarme con mi querido público malagueño y cantar juntos todos los éxitos y nuevas canciones de la gira.

¿Qué va a encontrar el espectador que decida ir a un concierto de la gira En tus planes, qué novedades han incorporado?

Es una gira muy diferente a lo que he presentado anteriormente, con una puesta en escena muy cuidada con un repertorio completamente renovado, con nuevas canciones y con una producción nueva también en lo que al escenario se refiere. Y sobre todo reuniendo todas las medidas de seguridad necesarias.

¿Habrá más fechas añadidas para esta gira?

Sí, estamos aún cerrando fechas y cualquier actualización se puede consultar en mi página web, www.davidbisbal.com.

¿Habrá citas en Latinoamérica?

Ojalá mejoren las restricciones y podamos viajar y llevar la gira a mi querido público latinoamericano.

Es difícil verlo tomándose un descanso, pero ¿cómo ha vivido este año y medio de pandemia tanto personal como profesionalmente?

Ha sido una experiencia de aprendizaje en todos los sentidos, todos nos hemos tenido que habituar a una vida muy diferente, muy digital; en lo personal he tenido la oportunidad de pasar más tiempo con mi familia que para mí es una bendición. He visto crecer a mis hijos y están guapísimos y es cierto que he podido vivir el amor familiar de otra manera y me ha hecho sentir de forma sincera que lo más importante que tenemos en la vida es nuestra familia. Y en lo profesional aproveché el confinamiento para preparar muchos proyectos por si no se terminaba la etapa de estado de alarma. Pero en el momento en que en nuestro país decretaron el fin del confinamiento y empezamos a trabajar, y pusimos en marcha el tour Íntimo 2020 con grandes medidas de seguridad y prevención sanitaria.

La cultura, en su concepto más amplio, ha salido muy perjudicada por el parón que ha traído el coronavirus. ¿Cree que estamos en un momento en el que ya podemos decir que la cultura vuelve a ser segura?

La cultura ahora más que nunca cuida la seguridad, sin bajar la guardia. Nuestros equipos de trabajo seguimos a rajatabla todas las medidas y protocolos que las autoridades competentes han establecido para así ofrecer las máximas garantías a todos los asistentes. Por ello no debemos relajarnos y seguir así de metódicos.

Ahora que los números de contagios vuelven a crecer, ¿le preocupa que pueda volver a afectar a la música en directo? ¿Ve en la sociedad esa preocupación por salir de la situación o cree que todos nos hemos relajado un poco?

P7or supuesto que estoy preocupado vien do que los contagios vuelven a crecer porque el virus sigue aquí y por eso no podemos relajarnos ni un momento porque si no somos responsables volveremos a retroceder y sería nefasto.

Acaba de sacar Dos veces, una colaboración con Luis Fonsi. ¿Cómo ha sido volver a trabajar con él?

¡Ha sido un lujazo y nos hemos divertido mucho! Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Esta colaboración nace de una reunión de amigos y es un sueño hecho realidad. L a canción la escribimos juntos en plena pandemia, por Zoom , mezclamos su estilo con el mío y este es el resultado.

Y también ha colaborado con Carrie Underwood, con la que además tuvo la oportunidad de cantar en directo …

Me sentí muy feliz de que una artista de la talla de Carrie Underwood, con su trayectoria musical y su gran potencial de voz, decidiera colaborar conmigo cantando el tema Tears of Gold y poder presentarlo en vivo juntos por primera vez en la pasada edición de los Latin American Music Awards, fue sin duda un sueño hecho realidad.

Lleva prácticamente dos décadas en la música y se le ve la misma ilusión que en sus principios. ¿Cuál es el secreto para no perder las ganas?

Después de 20 años todavía soy un aprendiz de muchísimas cosas y en ese sentido me gusta. Me siento muy cómodo en el escenario y grabando porque es cierto que te avala el tiempo, pero esa ilusión y esas ganas de seguir en el ámbito musical son lo que me da fuerza cada día.

Q¿Qué es lo que le hace seguir con los pies en la tierra cuando ha saboreado el éxito nacional e internacional?

El verdadero éxito y el premio más importante es que el público siga a tu lado con cada nuevo proyecto, que te siga mostrando su respeto y su cariño y que siga apoyándote en cada concierto y con cada nueva canción o disco. Ese es el verdadero éxito.

sEn los últimos años ha ido experimentando con nuevos sonidos y otros estilos. ¿Pero en cuál se siente más cómodo?

Musicalmente me considero un artista latino. El fantástico momento que goza la música urbana y que ha logrado que los sonidos latinos se exporten por todo lo alto, sin duda alguna, me hacen sentir como pez en el agua y me recuerdan a la rumba de mis primeros temas. Es como modernizar aquellas canciones que hacía al principio.

A su faceta de cantante, le ha sumado la de coach de La Voz, ¿cómo es esa experiencia de ver a artistas que buscan una oportunidad en un programa, como lo hizo usted en OT?

Disfruto mucho a la vez que aprendo también de ellos, del talento y la capacidad de absorber e interiorizar toda la información que se les da. La magia de este programa La Voz Kids es que son los niños los protagonistas, nosotros sólo les damos consejo y disfrutamos de sus voces.

Precisamente este año se cumplen veinte años de su edición. ¿Cómo le gustaría celebrarlo?

El 2022 será un año muy importante para mí porque voy a celebrar 20 años de carrera. Comencé en 1998 y estuve cuatro temporadas con la Orquesta Expresiones, una cover band que tocaba en fiestas populares. Después entré a Operación Triunfo en el 2001 y en junio del 2002 salí con mi primer disco, ahora estamos preparando algo hermosísimo, varias sorpresas que quiero compartir con mi público.

¿Le da vértigo pensar en todo lo que ha vivido en estos veinte años?

Más que vértigo me llena de emoción echar la vista atrás y ver cómo ha sido el recorrido de estos 20 años que deseo celebrar por todo lo alto.

Y de cara al futuro más próximo, ¿qué retos se marca?

De cara al futuro deseo que avancemos en todos los sentidos y volvamos a recobr ar la vida como era antes, que tengamos salud y poder volver a la normalidad y llevar nuestra música sin fronteras ni restricciones a lo largo y ancho del planeta.