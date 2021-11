¿Se acuerdan de 'Warrior Nun'? Sí, la serie de Netflix rodada durante varios meses a lo largo y ancho de la Costa del Sol y cuya grabación supuso una inversión directa de unos 15 millones de euros en nuestra tierra. Bien, pues tenemos una noticia buena y una no tan buena al respecto. La buena, es que se está rodando la segunda temporada de las peripecias de los personajes creados por Ben Dunn; la no tan buena: el equipo no ha pisado Málaga, sino que se ha trasladado a Madrid y alrededores para la nueva tanda de episodios.

Pero podemos consolarnos con el hecho de que Simon Barry, el showrunner de 'La monja guerrera', ha vuelto a contar con Fresco Film, la empresa malagueña responsable del service español de 'Juego de Tronos' y que ya captó para la Costa del Sol proyectos televisivos tan señeros como la segunda temporada de 'Snatch', por ejemplo. Peter Welter y los suyos están detrás de que esta monja guerrera que nació en las páginas de un cómic batallara en su primera temporada en nuestra tierra y, de paso, se convirtiera en nuestra mejor agente de viajes. Porque que que millones de personas en todo el mundo contemplaran algunas de las más singulares estampas de la Costa del Sol (la Cueva del Tesoro, la Catedral de Málaga, la Colegiata de Antequera, el Tajo de Ronda, entre otras) es una promoción turística impagable. De hecho, hubo varias publicaciones internacionales que destacaron el imponente look histórico y patrimonial malagueño como el principal atractivo de la serie.