Por fin, aparentemente superada la pandemia, regresa el Brisa Festival, una joven cita musical que busca satisfacer a los seguidores más desprejuiciados de la escena indie nacional, con muchos guiños a los talentos locales. En esta nueva convocatoria, los días 1, 2 y 3 de julio, más que de guiño hablamos de otra cosa: y es que la cita celebrará por todo lo alto los 40 años del nacimiento de Danza Invisible, la banda más popular del pop rock de la Costa del Sol y que vive una eterna segunda juventud llena de conciertos por toda España. Por supuesto, no serán los únicos que pasarán por la Plaza de Toros, la sede del Brisa: otros veteranos de los ochenta como Seguridad Social, Juan Perro (o sea, Santiago Auserón, ex Radio Futura) y Mikel Erentxun (ex Duncan Dhu), y artistas de nuevas generaciones como Amaia, la malagueña Anni B Sweet, La La Love You y Miss Caffeina compartirán cartel y también devoción por los Danza: y es que todos los grupos invitados por Brisa interpretarán durante su actuación una canción de Javier Ojeda y los suyos.

Una exposición en pleno Centro Histórico con una recopilación de las mejores fotografías, portadas de discos y recuerdos desde el nacimiento de Danza Invisible en los años 80 hasta la actualidad también integra la agenda del Brisa Festival, que no olvidará a las bandas locales emergentes: el formato Brisa en tu Barrio vuelve con propuestas que forman parte de la banda sonora de la escena de la ciudad, «una combinación que caracteriza la personalidad de un festival que apuesta por el sector musical y por el talento local», aseguran desde la cita. Brisa Festival, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga y de la Diputación Provincial de Málaga y con, entre otras empresas como La Opinión de Málaga, como partners, ofrecerá varias modalidades de entrada: 50 euros por el abono para sus 3 días, 28 o 39 para dos jornadas. Toda la información, en la web oficial www.brisafestival.com.